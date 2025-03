Metronom-Theater Oberhausen lässt die Bombe platzen – Fans fallen aus allen Wolken

Nach vier Jahren Umbau und Sanierung erstrahlt das Metronom-Theater nun schon seit einiger Zeit wieder in vollem Licht. Die illuminierte Kuppel des Theaters zieht seitdem alle Blicke auf sich, sobald es dunkel wird und die blauen Farben noch kilometerweit entfernt zu sehen sind.

Und nicht nur von Außen, sondern auch von Innen begeistert das Oberhausener Theater zahlreiche Besucher. Spektakuläre Musicals wie Elisabeth, Grease oder Pretty Woman kündigte das Metronom-Theater bereits an. Nun folgte ein weiteres Top-Musical, das die Fans von den Socken hauen wird – und das wortwörtlich!

Metronom-Theater Oberhausen: Neue Show sorgt für Vorfreude

Ab dem 25. März können sich Musical-Fans im Ruhrgebiet und in der Umgebung auf das Musical Grease freuen. Wer allerdings keine der begehrten Karten bekommen hat oder für wen es zeitlich einfach nicht passt, der kann sich schon auf die nächsten Highlights freuen. Nun kündigte das Metronom-Theater nämlich das preisgekrönte Broadway- und West End-Erfolgsmusical „Kinky Boots“ an – es ist eine Premiere für Oberhausen!

Auch interessant: Centro Oberhausen holt beliebtes Event zurück – doch viele Fragen bleiben offen

In der Geschichte von „Kinky Boots“ geht es um Charlie Price, der das marode Schuhunternehmen seines Vaters erbt. Durch eine außergewöhnliche Freundschaft mit der schillernden Dragqueen Lola entsteht allerdings eine gewagte Geschäftsidee, mit der Charlie das Unternehmen retten möchte: High Heels für starke Persönlichkeiten!

Es geht um Toleranz und Selbstakzeptanz

Das Musical „Kinky Boots“ setzt damit ein starkes Zeichen für Toleranz und Selbstakzeptanz. Verknüpft mit einer Menge Humor und natürlich einzigartiger Musik lässt die Show das Herz vieler Musical-Fans höher schlagen. Ab dem 20. Januar 2026 gastiert das Stück bis zum 1. Februar 2026 in den Hallen des Metronom-Theaters. Karten kosten zwischen 50 und 130 Euro.

Mehr News:

Übrigens: Die Lieder stammen von der Pop-Ikone Cyndi Lauper, die mit „Girls just want to have Fun“ oder „Time after Time“ weltweite Musik-Erfolge feiert, wie die „WAZ“ berichtet. Die Musik und die Texte schrieb sie extra für Kinky Boots.