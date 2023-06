Lotto in Dortmund und Oberhausen: Glückspilze knacken Jackpot – doch „Chico“ kann über die Summe nur müde lächeln

Einmal im Leben richtig Glück haben und im Lotto einen großen Gewinn einfahren – davon träumen eigentlich alle Spieler. So auch in Dortmund und Oberhausen. In den beiden Städten hatten nun zwei Spieler genau dieses Glück.

In Dortmund und Oberhausen können sich zwei Spieler über einen unverhofften Geldregen freuen. Doch die Summe ist im Vergleich zum Gewinn von „Chico“ eher gering. Er hatte nochmal deutlich mehr eingestrichen.

Lotto in Dortmund: Glückspilz sahnt ab

Wer beim Lotto mitspielt, hofft einmal, den ganz großen Wurf zu schaffen und den Jackpot zu knacken. Genau das gelang zwei Spielern aus dem Ruhrgebiet. Sie gewannen beim Lottospiel „6aus49“ und der Zusatzlotterie Spiel 77. Ein Spieler tippte die Zahlen 1-4-6-18-23-30 und lag damit genau richtig. Die passende Zusatzzahl Null hatte er übrigens nicht getippt.

Der Tipper aus dem Raum Dortmund war nicht der einzige Spieler, der die richtigen Zahlen der Gewinnklasse 2 tippte, dennoch reichten sie für 1.198.756 Euro. Quasi über Nacht wurde der Mann also zum Millionär. Neben ihm hatte auch ein Spieler aus Sachsen-Anhalt die gleichen Zahlen getippt.

Lotto in Oberhausen: Spieler wird zum Millionär

Am letzten Wochenende wurde zudem noch ein Spieler aus dem Raum Oberhausen zum Millionär. Er gab seine Zahlen 6-1-4-0-1-5-0 im Internet ab. Er setzte 785 Euro für seinen Tipp ein und durfte sich nun über 1.077.777 Euro freuen. Auch bei anderen Lotto-Spielen konnten Tipper aus NRW gewinnen, doch keiner wurde so zum Millionär.

Übrigens kann Dortmunds bekanntester Lotto-Gewinner „Chico“ über den Gewinn der beiden Tipper nur müde lächeln. Er hatte damals bei seinem ersten Gewinn stolze 9,9 Millionen Euro eingestrichen.