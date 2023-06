Lotto: Mann wurde mit einem Schlag zum Multimillionär – heute bezieht er Sozialhilfe

Einmal im Lotto so richtig absahnen – davon träumen so einige. Ein Mann aus England gelang dieses Kunststück. Doch dann ereilte ihn das Unglück.

Einmal ganz oben und wieder zurück – dass erlebte dieser Lotto-Spieler. Er gewann satte 5,5 Millionen Pfund (circa 6,4 Millionen Euro) beim Glücksspiel. Heute bezieht er Sozialhilfe.

Lotto-Millionär eröffnete Restaurant

Lawrence C. knackte 1997 im Alter von 23 Jahren den Mega-Jackpot. Wie das englischsprachige Medium „The Sun“ berichtet, teilte er seinen Gewinn mit seinen Verwandten. Darunter auch mit seiner Schwester Melanie B.

Er investierte das Geld in sieben umliegende Häuser seiner Familie und verschenkte über eine Millionen Pfund an zahlreiche Verwandte. Anschließend zog der Newcastle United-Fan in die spanische Provinz Alicante. Dort kaufte er in Santa Pola ein Haus. Anschließend gründete er mit seinem Vater Frank ein Restaurant und eine Bar.

Lotto-Spieler häufte Schulden an

Lawrence C. verschwendete sein Preisgeld – und war schließlich bankrott! 2009 erhängte sich dann sein Vater. Der Lotto-Gewinner leidet inzwischen an einer Knochenerkrankung. Er teilte den Beamten damals nicht mit, dass er England verlassen hatte. Trotzdem bezog er weiter Behindertengeld – obwohl er keinen Anspruch auf die Leistung hatte. Durch seine Täuschung erbeutete er zwischen Mai 2005 und Dezember 2010 insgesamt rund 13.365 Pfund (rund 15.500 Euro), wie „The Sun“ berichtet.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.