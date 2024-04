Lotto: Paar geht Millionen-Gewinn beinahe durch die Lappen – DIESEN Fehler solltest du nicht begehen

Dieser Fehler beim Lotto würde richtig viel Geld kosten! Fast jeder hat sich mal Gedanken darüber gemacht, was man mit einem Millionen-Gewinn im Lotto machen würde. Reisen, neues Haus, Auto oder einfach ansparen – es gibt zig Möglichkeiten. Bitter dann, wenn man diesen Gewinn verpasst, weil man einen gravierenden Fehler macht. Und der hat nichts mit dem Lotto-Spiel an sich zu tun!

Denn was fast Kay Yoxall (37) und Terry Kennedy (30) aus Großbritannien fast passiert wäre, könnte jedem anderen Spieler auch passieren! Das Pärchen gewann im Jahr 2021 in der britischen National Lottery die Summe von umgerechnet rund 1,1 Million Euro. Als Terry das Lotto-Ticket in einem Kiosk in Barnsley (England) am Tresen vergaß, rief ihn der Mitarbeiter zurück zum Schalter. Zum Glück!

Lotto: Paar geht Millionen-Gewinn beinahe durch die Lappen

Denn das Ticket sollte sich zum späteren Gewinn-Los mausern. Wäre Terry also einfach weitergegangen, hätte er gar nicht erst das Ticket zu Hause gehabt, um seine Lotto-Zahlen zu prüfen und den Geldsegen zu feiern. Terry zur britischen „Sun“ über den Moment des Glücks: „Auch wenn man die Zahlen immer wieder prüfte. Man realisiert erst den Gewinn, wenn der erlösende Anruf kommt!“

Terry und Kay haben ihre Jobs sofort gekündigt – und fahren damit nach eigener Aussage sehr entspannt. Mit dem Geld hat das Paar sein Eigenheim renoviert, außerdem wollen sie „jede Ecke der Erde“ bereisen, wie Kay ergänzt. Sie zur „Sun“: „Es ist etwas, dass jeder beim Lotto hofft. Und jeder denkt sich doch, dass ein Gewinn nur anderen passiere. Und nie gewöhnlichen Leuten wie wir es sind.“

Jetzt will das Pärchen die Welt bereisen

Was die beiden sehr bodenständig macht: Sowohl Terry als auch Kay wollen irgendwann wieder normal arbeiten gehen. Aber vorher geht es ans Reisen. Terry: „Wir haben schon einige Länder bereist, möchten gern jeden Monat ein neues Land erkunden. Wir haben insgesamt vier Monate in Thailand, Dubai, Portugal, Frankreich, Australien, Neuseeland, Ungarn und der Türkei verbracht.“

Mehr News:

Demnächst wollen sie mit Delfinen in Mexiko schwimmen, zudem träumt das Paar von einem Helikopter-Flug über New York und einer Karibik-Kreuzfahrt. Na, mit dem vielen Geld ist das alles machbar…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.