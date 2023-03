Hund in Oberhausen sieht traurigem Schicksal entgegen – „Wird nicht alt werden“

Alleine unter fremden zu sterben – das möchte man niemandem wünschen, auch keinem Tier. Doch genau diesem Schicksal blickt nun ein Hund in Oberhausen entgegen. Dabei ist die kleine französische Bulldogge mit dem Namen „Smudo“ gerade einmal anderthalb Jahre alt.

+++ Tierheim im Ruhrgebiet: Kein Erbarmen für diesen Hund – Tierschützer traurig: „Häufchen Elend“ +++

Doch schon in diesem zarten Alter sitz der Hund in Oberhausen fest. Mitarbeiter des Tierschutzvereins machen sich große Sorgen um ihn – nicht nur um seine Gesundheit. Denn sie haben wenig Hoffnung für ihn ein neues Zuhause zu finden. Auch dieser Hund sucht nach einer neuen Heimat.

Hund in Oberhausen: „Smudo“ ist sehr krank

Der Tierschutzverein Oberhausen e.V. hat einen Schützling, dem es gar nicht gut geht. Der kleine „Smudo“ ist sehr krank. Er hat einen Wasserkopf, auch Hydrocephalus genannt, aber das ist noch nicht alles. Seine komplette Wirbelsäule ist verkalkt, die Prostata macht Probleme und außerdem ist er kleinwüchsig.

+++ Tierheim in NRW: Sorge um Vierbeiner – wie endet diese Leidensgeschichte? +++

Anderthalb Jahre alt und sehr krank – „und das ist alles nicht mehr operabel“, muss das Tierheim tragischerweise feststellen. „Er wird nicht alt werden“, wissen die Experten. Doch davon hat Smudo natürlich keinen Schimmer. „Der Bursche hat noch Freude am Leben, spielt gerne und auch kleine Spaziergänge liebt er.“ Was ihm jetzt noch fehlt, ist ein Zuhause, in dem er die Zeit, die ihm noch bleibt, in liebevoller Gesellschaft verbringen kann.

„Gnadenbrotstelle gesucht“

„Wir suchen Leute mit großem Herzen, die ihm noch ein paar schöne Monate und evtl. sogar Jahre schenken möchten“, bittet der Tierschutzverein. „Die sich aber auch darüber im Klaren sind, dass Smudo keine lange Lebensdauer haben wird.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den Nutzern, die den Facebook-Aufruf kommentieren, finden sich viele, die sich über die „Scheiß Qualzucht“ bei französischen Bulldoggen aufregen. „1,5 Jahre… todkrank… weil Menschen ein seltsames „Schönheits“-ideal bei Tieren haben. … krank“, meint eine Nutzerin. „Das bricht mir das Herz“, trauert eine andere.

Mehr Themen:

„Ich hoffe er findet eine liebe Familie und hat noch ein schönes Leben“, wünscht ihm eine Facebook-Nutzerin. Und wie der Tierschutzverein Oberhausen e.V. nun meldet, ist er bereits fündig geworden. „Wir haben eine sehr gute Option“, freuen sich die Mitarbeiter und bedanken sich bei allen Interessenten.