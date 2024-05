Tierheim Bochum bekommt ungewöhnliche Nachricht – daraufhin brechen alle Dämme

Die schönsten Geschichten schreibt doch immer noch das Leben. Davon kann das Tierheim in Bochum sicherlich ein Lied singen. Tagtäglich arbeiten die Tierfreunde mit Hund, Katze und Co. zusammen. Sie nehmen Tiere auf, die aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen und tun alles dafür, dass sich die alleingelassenen Verbeiner auch wohl in ihrer neuen Umgebung fühlen.

Die Tierfreunde stecken viel Herzblut in den Job und bauen mit den Tieren im Tierheim auch enge Beziehungen auf. Jedes Tier wird so lange gut behandelt, bis es endlich ein neues Zuhause hat. Ab dem Zeitpunkt liegt das Leben der Tiere dann in den Händen der neuen Besitzer. Jetzt hat das Tierheim Bochum eine ungewöhnliche Nachricht von neuen Besitzern erreicht und sich sehr darüber gefreut.

Tierheim Bochum freut sich über ungewöhnliche Nachricht

Die Nachricht, die das Tierheim Bochum erreichte, stammte von den neuen Besitzern von Kater Helge. Auf Facebook verbreiteten die Tierfreunde den Inhalt. Es ist sicher ein bisschen ungewöhnlich, wenn ein Tierheim eine solche Nachricht erhält, denn es gibt sicher nicht jeder ein Update aus dem neuen Zuhause von ehemaligen Tierheim-Bewohnern.

Aber diesmal war es so und das Tierheim freute sich sehr darüber, einen Bericht aus dem neuen Zuhause von Kater Helge zu bekommen: „Hallo liebes Tierheim Team, am Donnerstag durften wir den lieben Helge zu uns nach Hause holen. Wir wollten einmal kurz über den Start berichten: Helge macht sich toll in seinem neuen zu Hause und hat inzwischen das gesamte Haus erkundet“, beginnt die Nachricht an das Tierheim.

Tierheim Bochum: Rührende Reaktion

„Er hat sich einen Schlafplatz ausgesucht und ist gerne dabei. Wenn es ihm zu viel wird, zieht er sich zurück. Er frisst gut, spielt gerne und lässt sich gerne ausgiebig kämmen. Bis jetzt scheint er sich von Tag zu Tag besser an uns zu gewöhnen“, freuen sich die neuen Besitzer von Helge.

Auf Facebook brechen dahin alle Dämme. Denn auch in den Kommentaren freuen sich alle für Helge und seine neuen Besitzer mit. Die Herzen fliegen nur so als Reaktion durch die Kommentarspalte. „So schön, dass er ein liebevolles Zuhause gefunden hat“, schreibt eine Tierfreundin. „Wie schön“ und „Viel Glück im neuen Zuhause“, kommentieren weitere Tierfreunde. Scheinbar hat es Kater Helge mit seinem neuen Zuhause wirklich gut getroffen.