Gasometer Oberhausen spricht bittere Wahrheit aus – jetzt kann es keiner mehr leugnen

Der Gasometer in Oberhausen ist ein beliebtes Ausflugsziel in NRW. Die höchste Ausstellungs- und Veranstaltungshalle Europas lockt immer wieder Besucher mit wechselnden Themenprogrammen an. Zuletzt brach das Highlight-Event „Planet Ozean“ alle Rekorde.

Nach elf Monaten verzeichnete die Ausstellung über die Weltmeere eine Million Besucher. Neben solchen Highlights klärt der Gasometer in Oberhausen aber auch über andere wichtige Themen auf. So macht er nun im Netz eine ziemlich erschreckende Nachricht publik…

Gasometer Oberhausen spricht Warnung aus

Auf der Facebook-Seite gibt das Industriedenkmal im Ruhrpott bekannt, dass die Erde am Samstag (4. Mai) den Erdüberlastungstag erreicht hat. „Der sogenannte Erdüberlastungstag bedeutet: den Rest von 2025 leben wir auf Pump. Wenn alle Menschen genauso agieren würden, wäre die jährliche Biokapazität unseres Heimatplaneten also bereits im ersten Drittel des Jahres hinfort“, erklärt der Gasometer Oberhausen im Netz.

Besucher können sich aber auch direkt über dieses Thema informieren. „Was dieser Umgang mit der Natur für die Ozeane bedeutet, vermittelt unsere aktuelle Ausstellung mit dem „Ocean Twin“.

Beim vom Environmental Systems Research Institute (kurz Esri) entwickelten Zwilling der Weltmeere handelt es sich um einen interaktiven Globus, der als geografisches Informationsnetzwerk aktuellste Erkenntnisse visualisiert“, schreibt der Gasometer Oberhausen weiter.

Dieser Netz-Beitrag regt sicher einige Nutzer zum Nachdenken an. Andere wiederum lassen auch Dampf ab. „Ich rege mich auch schon lange über die Leute in ‚meinem‘ Haus auf, die auch bei Tageslicht oder Sonnenschein die Flurbeleuchtung nutzen“, schreibt unter anderem ein User, worauf der Gasometer mit einem Daumen nach oben reagiert. Bis zum 30. November 2025 können sich Wissbegierige noch die Erfolgsausstellung „Planet Ozean“ anschauen.