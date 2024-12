Gasometer Oberhausen: Nachricht geht um – Besucher machen große Augen

Er ist DAS Wahrzeichen Oberhausens: Der Gasometer Oberhausen ragt – unweit des Centros – imposant in die Höhe. Vor über 30 Jahren wurde das Industriedenkmal stillgelegt und erinnert seither als Europas größter Scheibenglasbehälter an die Schwerindustrie, die einen bedeutenden Anteil in der Geschichte des Ruhrgebiets hat.

Doch nicht nur von außen, sondern auch von innen bietet der Gasometer Oberhausen so einiges an Kultur. Derzeit dreht sich innerhalb des Bauwerks alles um die Schönheit und Vielfalt der Meere. „Planet Ozean“ heißt die Ausstellung, die Besucher aktuell besichtigen können.

Gasometer Oberhausen: Es ist ein „Weihnachtswunder“!

Jetzt hat der Gasometer Oberhausen sich mit einer Hammer-Nachricht gemeldet. Das Industriedenkmal hat nämlich bei der Spendenaktion „WDR 2 Weihnachtswunder“ mitgemacht – und dabei über viertausend Euro gesammelt! Insgesamt 4.824 Euro konnten bei der Spendensammlung zusammenkommen.

In einem Beitrag auf Facebook bedankt sich der Gasometer Oberhausen glücklich bei den Besuchern für die gesammelten Spenden. „Wundervolles Weihnachtswunder“ und „Ihr seid toll!“, heißt es in dem Post. Das Geld kommt aus den Einnahmen der Eintrittspreise, die der Gasometer am 9. Dezember gemacht hat – und das ohne jegliche Abzüge.

Das hat es mit der Spendenaktion auf sich

Das „Weihnachtswunder“ ist eine gemeinsame Spendenaktion des WDR 2 und „Aktion Deutschland Hilft“. Mit den Einnahmen soll Menschen in Not geholfen werden. Dieses Jahr steht die Spendenaktion unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt“. Dabei geht es insbesondere um Hilfe für Menschen, die sich und ihre Familie nicht ausreichend ernähren können. Auch der Gasometer Oberhausen hat sich beteiligt, um Spenden für die zahlreichen Hilfsprojekte zu spenden.

„Hunger und Unterernährung gehören zu den größten Herausforderungen für die Weltgemeinschaft. Trotzdem nimmt die Öffentlichkeit nur am Rande Notiz davon“, heißt es auf der Internetseite von „Aktion Deutschland Hilft“. Mit der Spendenaktion soll nicht nur Geld gesammelt, sondern auch auf das Problem aufmerksam gemacht werden.