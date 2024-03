Centro Oberhausen: Änderung im Einkaufszentrum – Besucher müssen sich umstellen

Über 250 Geschäfte umfasst das Centro Oberhausen. Oh Wunder, wer da nach ein paar Stunden mit leeren Taschen wieder rauskommt. Aufgrund des umfangreichen Angebots von Mode-Geschäften, über Gastro-Läden und Freizeitangeboten kommen die Besucher immer wieder hier hin.

Ein Tag reicht kaum aus, um alle 250 Läden zu besuchen – vor allem nicht am Wochenende, wenn der Andrang riesig ist. Deshalb treffen die Besucher oftmals eine Vorauswahl. Und wer schon öfter im Centro Oberhausen war, der weiß genau, wo sich seine Lieblings-Geschäfte befinden. Doch nun gibt es eine kleine Änderung.

Centro Oberhausen nimmt Änderung vor

Immer mal wieder machen Läden in großen Einkaufszentren zu und neue Geschäfte ziehen ein. Doch manchmal passiert es auch, dass bereits bestehende Shops einfach nur innerhalb des Centro Oberhausen ihren Standort wechseln. Und genau daran erinnert das Social-Media-Team nun in einem Beitrag auf Facebook.

Natürlich gibt es in dem großen Einkaufszentrum auch einen Drogeriemarkt, wo Kosmetikartikel, Babynahrung aber auch Haushaltsartikel zu finden sind. Üblicherweise wurden die Besucher da immer im Erdgeschoss bei dm fündig. Die Filiale befand sich direkt neben Karaca – und bis zum 23. März wird das auch noch so bleiben.

Bei einem Rundgang durch die dm-Filiale zeigt die Westfield-Mitarbeiterin, wo es die große Auswahl an nachhaltigen Produkten in den Regalen zu finden gibt. Ganz am Ende des Videos ist zusätzlich ein kleiner Hinweis zu lesen, der über den Umzug der Filiale informiert.

Für drei Tage werden die Besucher ab dem 23. März auf die dm-Artikel komplett verzichten müssen. Ein Umzug macht sich schließlich nicht von allein. Doch ab dem 26. März sind die Türen ja wieder geöffnet. Und zwar im Obergeschoss, neben P&C.