Centro Oberhausen kündigt Neueröffnung an – DIESES Angebot gibt es nirgendwo sonst!

Es gibt wieder neuen Zuwachs im Centro Westfield in Oberhausen! Besucher können sich auf einen neuen Shop in dem Einkaufscenter freuen – und das ist in Deutschland wirklich einzigartig.

Wie das Centro Oberhausen selbst in den sozialen Medien ankündigt, wird es hier den ersten Shop des Pay-TV-Anbieters Sky geben. Zwar gab es bereits früher einen ständigen Verkaufsstand im Centro, doch nun folgt ein richtiger Laden.

Centro Oberhausen bekommt neues Geschäft

Auf insgesamt 100 Quadratmetern werden interessierte Kunden über das Film- und Sportangebot von Sky beraten. Und das kann sich sehen lassen. Hat der Pay-TV-Anbieter nicht nur die Rechte für Teile der 1. Fußball-Bundesliga, der Champions League sowie die Übertragungsrechte der Formel 1 sondern mit seinem Streamingdienst Wow! auch richtige Serienhighlights wie „House of the Dragons“ im Angebot.

Doch bietet der neue Sky-Shop im Centro Oberhausen nicht nur für Neukunden etwas. Auch Bestandskunden haben etwas von dem Angebot vor Ort. Laut Mitteilung soll es in dem Laden einen neuen Serviceagenten geben, mit dessen Hilfe Probleme mit dem Sky-Konto und Kundenanfragen direkt an Ort und Stelle gelöst werden sollen.

Centro Oberhausen: Neuer Sky-Shop hat wenig Fans

Interessierte Kunden brauchen auch gar nicht lange bis zur Eröffnung warten. Bereits am Donnerstag, 3. November, ist es soweit. Natürlich gibt es, dem feierlichen Anlass entsprechend, auch für Besucher ein kleines Willkommensgeschenk: An einem Glücksrad kann man eins von drei verschiedenen Geschenken gewinnen.

Doch bislang hält sich die Begeisterung über den Neuzugang im Centro in Oberhausen in Grenzen. Lediglich ein Kommentar findet sich etwa unter der Ankündigung des Shopping Centers auf Facebook und der ist alles andere als positiv. „Deshalb zahl ich ab Februar 5€ mehr… Naja wie es aussieht wird der bald eh wieder zumachen oder verkauft…“, meint dort ein Kunde und spielt auf die Preiserhöhungen für Sky-Abonnenten an. (DER WESTEN berichtete)