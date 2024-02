Centro Oberhausen bekommt neuen Shop – bereits Top-Models trugen die Mode

Gute Nachrichten für alle Shopping-Fans aus NRW. Im Centro Oberhausen wird ein neuer Laden eröffnen.

Die Modekette besitzt bereits über 460 Filialen weltweit und wird sicher auch dem ein oder anderen Einkaufs-Fan mit seiner großen Auswahl und den moderaten Preisen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Noch dazu soll die neue Ladenfläche gleich zweistöckig werden.

Centro Oberhausen: Großer Name zieht ein

Viele Menschen kennen „Reserved“ bereits aus dem Onlineshop. Die Marke ist bekannt für ihre breite Auswahl an Kleidungsstücken, die dazu auch noch zu einem sehr erschwinglichen Preis angeboten werden. Bei „Reserved“ handelt es sich um eine polnische Marke unter der Leitung des Unternehmens LPP S.A. – einem der größten Bekleidungshersteller in Mittel- und Osteuropa. Durch die günstigen Preise steht der neue Laden in direkter Konkurrenz zu Primark.

Im Westfield Centro soll der neue Laden riesig werden. Die Immobilienfirma Unibail-Rodamco-Westfield (URW), die das Einkaufszentrum betreibt, teilte am Montag mit, dass „Reserved“ eine Mietfläche von rund 2.600 Quadratmetern beziehen werde, die sich über zwei Etagen erstreckt. „Der Ladenbau wird sich auf dem Niveau unserer internationalen Flagships in London und Mailand bewegen“, erklärte Martin Kanngiesser, der Geschäftsführer der deutschen Tochter Reserved GmbH.

Große Namen steckten bereits in der Marke

Dabei ist die Marke keine unbekannte. Zahlreiche bekannte Gesichter machten bereits für das neue Mode-Unternehmen im Centro Oberhausen Werbung. So warben bereits Cindy Crawford und Kendall Jenner für die bekannte Marke. Auch das britische Top-Model Kate Moss war schon als Gesicht auf den Plakatwänden zu sehen.

Damit eröffnet „Reserved“ eine weitere Filiale in NRW. Derzeit gibt es bereits Standorte unter anderem in Köln und Essen. Bis jedoch diese Filiale ins Centro zieht, müssen sich Kunden noch ein wenig gedulden. „Reserved“ will den Shop im Sommer 2025 eröffnen, wie „Ruhr Nachrichten“ berichtete.