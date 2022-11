Centro Oberhausen: Wichtige Änderung – das müssen Besucher wissen

Das Westfield Centro Oberhausen bereitet sich langsam aber sicher auf das Weihnachtsgeschäft vor. Am 11. Oktober fällt der Startschuss für den Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen. Kurz darauf gibt es den nächsten Grund zum Jubeln für Shopping-Fans.

Denn für den ausgiebigen Geschenke-Bummel verändert der größte Shopping-Tempel Deutschlands seine Öffnungszeiten. Allerdings nur an bestimmten Tagen. Mit seiner Entscheidung schwimmt das Centro Oberhausen gegen den Strom.

Centro Oberhausen: Das sind die neuen Öffnungszeiten

Erst kürzlich hat Aldi-Nord mitgeteilt, zahlreiche Discounter früher zu schließen. Aus Energiespargründen machen viele Filialen seit dem 1. November bereits um 20 Uhr dicht (mehr hier). Um diese Zeit schließt eigentlich auch das Centro Oberhausen.

Doch für das Weihnachtsgeschäft lässt das Einkaufszentrum seine Pforten wie schon im vergangenen Jahr an bestimmten Tagen biss 22 Uhr auf. Los geht’s zum „Black Friday“ 2022 (25. November). Bis zum 19. Dezember können Kunden dann an Freitagen und Samstagen zwei Stunden länger shoppen. Doch das ist noch nicht alles.

Centro Oberhausen im Weihnachtsrausch

In der Woche vor Weihnachten bleibt das Centro Oberhausen dann auch unter der Woche bis 22 Uhr. Und auch an Heiligabend können Kurzentschlossene noch auf den letzten Drücker Geschenke einkaufen. Da haben die Geschäfte zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet.

Außerdem warten noch zwei verkaufsoffene Sonntage auf die Kunden:

6. November

11. Dezember

An beiden Tagen haben die Läden zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Die verlängerten Öffnungszeiten gelten im Übrigen auch für die Woche nach Weihnachten. Zwar hat das Centro Oberhausen wie immer an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Doch zwischen dem 27. und 30. Dezember kannst du wieder länger shoppen und dein Weihnachtsgeld direkt investieren. An Silvester haben die Shops dann bis 16 Uhr geöffnet.

