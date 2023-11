Centro Oberhausen mit Neueröffnung – aber HIER können Kunden gar nichts kaufen

Das Centro Oberhausen entwickelt sich stetig weiter, um seinen Kunden neue Angebote bieten zu können. Mit neuen Geschäften und vielfältigen Restaurants lockt das Centro im Herzen der Stadt Tag für Tag etliche Besucher an. Jetzt überrascht das größte Shopping- und Freizeitzentrum Europas mit der Eröffnung eines neuen Ladenlokals, doch hier können Kunden gar nichts kaufen, wie die „WAZ“ jetzt berichtete.

Ein Ausflug ins Centro Oberhausen lohnt sich für die ganze Familie und gerade für Kinder und deren Eltern könnte das neue Angebot interessant sein. „Coool“ – So nennt sich die neue Sensation im Einkaufszentrum, doch was steckt dahinter?

Centro Oberhausen: Ein Spielecenter für die ganze Familie

Neben dem Shoppingspaß, steht auch das Freizeiterlebnis bei einem Besuch im Centro ganz oben auf der Liste. „Cool – by Kiddieland“ ist ein Spielecenter für Kinder und deren Familien und bringt ordentlich Schwung zwischen die herkömmlichen Verkaufsgeschäfte auf zwei Ebenen. „Hier befinden sich u.a. virtuelle interaktive Kiddie Rides, Games und auch speziell für Coool! entwickelte Entertainmentspiele aus dem Freizeitparkbereich“, schreibt das Westfield Centro auf seiner Website.

Das Spielecenter ist bereits in anderen Einkaufscentren in Köln, Nürnberg und Leipzig vertreten und bietet neben Rennautomaten und Air-Hockey-Tischen auch ein breites Angebot an Videospielen. „Laut des Anbieters sollen vornehmlich familienfreundliche Spiele dabei sein“, erklärt die „WAZ“.

Das neue Ladenlokal „Coool – by Kiddieland“ befindet sich im Obergeschoss auf dem Gang, der in Richtung „Peek & Cloppenburg“ führt. Zwischen den Geschäften „O2“ und „Salamander“ eröffnete die neue Attraktion mit familienfreundlichen Spielen.

