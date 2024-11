Centro Oberhausen macht es offiziell – DAS hat es noch nie gegeben

Zum Ende des Jahres geht das Westfield Centro Oberhausen noch einmal in die Offensive. Am Montag (25. November) läutet Deutschlands größtes Einkaufszentrum offiziell die „Black Week“ aus. Sparfüchse sollen dann beim vorweihnachtlichen Geschenke-Einkauf die ganz großen Schnäppchen machen können.

Kurz vor Beginn der „Black Week“ sorgt das Centro Oberhausen allerdings aus einem anderen Grund für Jubel bei seinen Kunden. Denn pünktlich zum Vorweihnachts-Shopping gibt es gleich zwei neue Angebote – in einem Fall kommt es zu einer Deutschland-Premiere.

Centro Oberhausen verkündet besonderen Neuzugang

Das hat es noch nie gegeben. Erstmal eröffnet „Cabaia“ einen Store in einem deutschen Shopping-Center. Die französische Lifestyle-Marke bietet ab Samstag (23. November) sein Sortiment aus nachhaltigen Rucksäcken, Taschen und Co. an. „Alle Produkte sind PETA-vegan zertifiziert und aus recyceltem Material gefertigt“, erklärt das Centro Oberhausen und verweist auf eine lebenslange Garantie aller Produkte.

Der Laden im Erdgeschoss des Einkaufszentrums neben Adidas ist nach Köln und Düsseldorf erst der dritte Standort des Unternehmens in Deutschland. Am Eröffnungstag lockt die Boutique mit zahlreichen Aktionen wie einem Glücksrad oder einem Greifautomaten mit garantierten Gewinnen.

Zweite Neueröffnung im Centro Oberhausen

Zusätzlich eröffnet am Samstag auch die Marke „Olympeïa“ einen Shop im Centro Oberhausen. Hier können sich Schmuckliebhaber mit einer Vielzahl von Accessoires eindecken.

Zur Eröffnung will die Marke seine Kunden mit einem Sonderangebot in den Shop vor „Lounge“ im Erdgeschoss locken. So wirbt „Olympeïa“ mit 10 Prozent Rabatt auf Armbänder (Bracelet). Wer doppelt zuschlägt, erhält sogar 20 Prozent Rabatt. Wenn sich da nicht schon ein Besuch vor der „Black Week“ im Centro Oberhausen lohnt…