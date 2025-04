Centro Oberhausen: Details enthüllt! Das kann das neue Karls Erlebnisdorf

Es dauert noch ein knappes Jahr, bis Karls Erlebnisdorf endlich einen Standort im Ruhrgebiet eröffnet. Ab Frühjahr 2026 soll der Freizeitpark am Centro Oberhausen für Besucher zugänglich sein und schon jetzt sickern einige Details dazu durch.

Vor allem Besucher, die Karls Erlebnisdorf schon von anderen Standorten kennen, dürften sich über die neuen Informationen von Betreiber Robert Dahl freuen.

Centro Oberhausen: So wird Karls Erlebnisdorf

Gegenüber dem WDR hat Karls Erlebnisdorf-Betreiber Robert Dahl enthüllt, was Besucher am Centro Oberhausen erwartet. Grundsätzlich erklärt er: „Wir bauen viel aus alten Baumaterialien und wer Karls kennt, der kann sich was darunter vorstellen. Es gibt das große Hauptgebäude, wo Marmelade gekocht wird, wo Kekse gebacken werden und wo es auch einen großen Indoorspielplatz geben wird.“

Der Freizeitpark im Ruhrgebiet wird sich daher kaum von anderen Standorten in Deutschland unterscheiden. Es wird deshalb auch einen großflächigen Außenbereich geben. Robert Dahl dazu: „Draußen im Erlebnisdorf gibt es eine Vielzahl von kleineren und größeren Gebäuden – mit Attraktionen, Fahrgeschäften und Spielplätzen.“

+++ Oster-Shopping an NRW-Grenze: Dieses Outlet hat auch Karfreitag geöffnet +++

Centro Oberhausen: Diese Attraktionen gibt es in Karls Erlebnisdorf

Wie auch in den anderen Karls Erlebnisdörfern wird es auch in Oberhausen einige Attraktionen zum übergeordneten Thema „Erdbeere“ geben – wie zum Beispiel die „Erdbeer-Raupenbahn“. Doch das ist nicht alles.

Mehr aktuelle Themen aus der Region:

So soll es bekannte Highlights wie das große „Maisbad“, die traditionelle Traktorbahn, die Teppich-Rutsche und die „fliegende Kaffeetafel“ ab Frühjahr 2026 ebenfalls am Centro Oberhausen geben. Zumindest hoffen das die Fans von Karls Erlebnisdorf. Bisher haben die Bauarbeiten vor Ort noch nicht begonnen – die Vorbereitungen dafür sollen im Hintergrund aber auf Hochtouren laufen.