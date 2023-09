Centro Oberhausen: Beliebte Institution öffnet nach Jahren wieder – viele hatten sie vermisst

Kuchen, Kekse, Kaffee, Tee und alles was das Herz sonst noch so begehrt. Diese Lokalität im Centro Oberhausen empfängt endlich wieder seine Besucher, die sich danach so lange gesehnt hatten.

Centro Oberhausen: Diese Nachricht wird viele freuen

Das Centro Oberhausen ist nicht nur das größte Shopping- und Freizeitzentrum in Europa, sondern bei seinen Besuchern auch bekannt für seine vielfältigen Restaurants und Cafés. Knapp drei Jahre lang, mussten Besucher jedoch auf eine ganz besondere Institution verzichten: Das Kirchencafé. Doch das hat jetzt ein Ende, denn „als „Mary & Joe“ ist die Begegnungsstätte und Oase der Ruhe inmitten der Einkaufswelt drumherum nun wieder geöffnet“, berichtet die „WAZ“

Viele Besucher freut diese Neuigkeit – denn anders, als in den weiteren Cafes im Centro Oberhausen, dient das Kirchencafé für viele als Rückzugsort. Seine Gedanken sortieren, einfach mal runter kommen, oder das Gespräch mit Gott suchen. Gäste sollen sich in der zusammengewürfelten Einrichtung einfach nur wohlfühlen können und das gemeinsame Beisammensein genießen. Ein Ort für alle Glaubensrichtungen, denn „dieser Ort ist nicht nur für Christen da und wir werden auch nicht mit der Bibel um die Ecke kommen“, erklärt Marcus Tannebaum, Pastoralreferent der katholischen Kirche, gegenüber der „WAZ“.

Neben einem Raum der Stille, in dem man sich sammeln kann, stehen den Besuchern auch zwei Seelsorger zur Seite. Auch ohne Termin bieten Marcus Tannebaum und Stefan Züchner jedem, der das Angebot wahrnehmen möchte, ihr offenes Ohr an.

Dem Kirchencafé nach den vergangenen Jahren wieder Leben einzuhauchen war kein leichter Weg. Umso größer ist die Freude nun über die erneute Öffnung.