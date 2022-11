Centro Oberhausen verändert Öffnungszeiten – DAS müssen Kunden jetzt wissen

Jetzt kann so richtig geshoppt werden! Das Centro Oberhausen gehört zu den beliebtesten Einkaufszentren im Ruhrgebiet – und weil die letzte volle Woche des Novembers ganz im Zeichen des „Black Friday“ steht, reagiert das Centro Oberhausen und verändert kurzerhand die Öffnungszeiten!

Am Freitag (25. November) bieten etliche Händler Sonder-Rabatte an, wollen so nochmal die Umsätze in der Weihnachtssaison ankurbeln und den einen oder anderen Geschenke-Muffel an die Kasse locken. Auch das Centro Oberhausen macht da mit.

Centro Oberhausen ändert Öffnungszeiten

Zahlreiche Shops im Centro Oberhausen bieten entsprechenden Nachlass für die Kunden an. Damit sie in der Vorweihnachtszeit in Ruhe stöbern können, verlängert das Einkaufszentrum kurzerhand die Öffnungszeiten am „Black Friday“ und am Samstag (26. November) bis 22 Uhr. Regulär schließen die Geschäfte um 20 Uhr.

Das ist aber nur der Startschuss, denn bis zum 19. Dezember können Kunden generell an Freitagen und Samstagen zwei Stunden länger shoppen. Und auch unter der Woche bleibt das Centro Oberhausen in der Woche vor Weihnachten bis 22 Uhr geöffnet. An Heiligabend (24. Dezember) können Kurzentschlossene auf den letzten Drücker noch auf Geschenke-Tour gehen, wenn die Geschäfte zwischen 10 und 14 Uhr öffnen.

Verkaufsoffener Sonntag noch vor Weihnachten

Außerdem wartet am 11. Dezember noch ein verkaufsoffener Sonntag auf die Kunden, die Läden haben dann zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Die verlängerten Öffnungszeiten gelten im Übrigen auch für die Woche nach Weihnachten.

Zwar hat das Centro Oberhausen wie immer an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Doch zwischen dem 27. und 30. Dezember kannst du wieder länger shoppen. An Silvester haben die Shops dann bis 16 Uhr geöffnet.