Aquapark Oberhausen: Menschen wollen sich bei Hitze abkühlen – doch plötzlich stehen sie vor verschlossenen Türen

Sommer, Sonne und vor allem Hitze! So sah das lange Wochenende in Oberhausen aus. Klar, dass sich viele Menschen auf in den Aquapark machten.

Doch am Samstag (18. Juni) platze der Aquapark Oberhausen aus allen Nähten – und muss drastisch durchgreifen.

Aquapark Oberhausen: Perfektes Wetter zum Baden – doch die Türen bleiben zu

Über 30 Grad wurden es an diesem Wochenende in Oberhausen. Perfektes Wetter für eine Abkühlung also. Das dachten sich aber offenbar direkt eine ganze Menge Oberhausener. Der Aquapark am Centro war nach wenigen Stunden förmlich überrannt. Deswegen musste er hart durchgreifen.

„Einlass-Stopp für heute!“, verkündet das Schwimmbad über Facebook am Samstagmittag. Der Aquapark konnte einfach keine Gäste mehr aufnehmen. Schon eine Stunde zuvor meldete der Park hohe Besucherzahlen und rät: „Bitte nicht anreisen!“

--------------------------

Das ist der Aquapark Oberhausen:

Im Dezember 2009 eröffnet

Neben dem Centro Oberhausen gelegen

Freibad mit Liegefläche von 10.500 Quadratmetern

Vom 2. November 2020 bis 3. April 2022 geschlossen

--------------------------

Aquapark Oberhausen: Besucher stehen vor geschlossenem Parkhaus

Doch das haben anscheinend nicht alle Oberhausener mitbekommen. Eine Frau suchte auch nach dem Einlass-Stopp den Weg ins kühle Nass. Vergeblich: Vor dem Parkhaus endet ihre Reise. In einer Oberhausener Facebook-Gruppe fragt sie: „Weiß wer, warum im Aquapark das Parkhaus abgesperrt ist?“

Ab ins kühle Nass! Das dachten sich viele Menschen in Oberhausen und überannten den Aquapark. (Archivbild) Foto: IMAGO / Hans Blossey

Die Antwort kam schnell: Der Aquapark macht heute dicht. Ob am Sonntag hingegen auch so viele Menschen dort baden wollen – oder es schon wieder zum Einlass-Stopp kommt – ist noch unklar. Es wird sich im Laufe des Tages zeigen.

--------------------------

Mehr News aus Oberhausen:

--------------------------

Vielleicht können einige Oberhausener dann doch noch ihr Fronleichnam-Wochenende im kühlen Nass des Aquaparks verbringen – ohne vor geschlossenen Türen zu stehen.