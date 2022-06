Centro Oberhausen: Neuer Shop geplant! Vor allem diese Kunden werden aber enttäuscht sein

Einen großen Schritt Richtung Elektromobilität macht jetzt auch das Centro Oberhausen.

Bald können nämlich Kunden ihren Stromer im Centro Oberhausen shoppen – doch ein beliebter E-Auto-Hersteller ist nicht dabei.

Centro Oberhausen: E-Autos-Geschäft öffnet seine Türen – Tesla-Fans dürften enttäuscht sein

Wenn man an bekannte E-Auto-Produzenten denkt, kommt einem direkt Tesla in den Sinn. Doch wenn man im Centro Oberhausen nun E-Autos shoppen kann, bleibt die Firma von Star-Unternehmer Elon Musk außen vor.

Das ist das Centro Oberhausen:

Einkaufszentrum mit über 250 Geschäften und 125.000 Quadratmetern Verkaufsfläche

wurde von 1994-1996 gebaut, Kosten: zwei Milliarden DM

wurde am 12. September 1996 eröffnet

Die Essensmeile „Coca-Cola-Oase“ ist mit 1100 Plätzen die zweigrößte Europas

kostenlose Parkplätze für 14.000 Pkw

Statt Tesla gibt es bald einen Store des vietnamesischem E-Auto-Newcomers VinFast in Oberhausen. Das berichtet das Magazin „Edison“. 24 weitere Stores sollen in anderen deutschen Städten öffnen, insgesamt 50 in Europa. Mit dieser Offensive will sich Vinfast in Deutschland und Europa etablieren.

Im Centro Oberhausen eröffnet bald DIESES Geschäft. Einigen Kunden dürfte das nicht gefallen. (Archivbild) Foto: IMAGO / Marco Stepniak

Centro Oberhausen: E-Auto-Newcomer VinFast wirbt mit mietbaren Akkus

„VinFast ist nicht hier, um Autos zu verkaufen“, meint VinFast-Chefin Li Thi Thu Thuy. Stattdessen wolle man mit den neuen Läden „zum Wandel inspirieren“ hin zur E-Mobilität – auch mit Blick auf die Umwelt.

Was sich allerdings hinter dem Werbeversprechen verbirgt, sind zuerst zwei E-SUVs. Anders als bei anderen E-Autos gibt es bei diesen allerdings einen Haken: Die Batterie ist nicht im Kaufpreis enthalten. Stattdessen müssen Kunden des jungen Unternehmens diese zuerst mieten, wie es in „Edison“ heißt. (ts)