A3 in Oberhausen: Unfall mit zwei Verletzten – Sperrungen und Stau

Crash auf der A3 in Oberhausen! Am Montagmorgen (21. Oktober) sind auf der Autobahn A3 in Oberhausen zwei Autos ineinander gekracht. Die beiden Fahrer wurden verletzt. Danach musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

Mittlerweile ist die A3 in Oberhausen wieder frei, doch es kommt noch zu längeren Staus. Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen.

A3 in Oberhausen gesperrt nach Unfall

Zwischen Oberhausen-West und Oberhausen-Holten krachte es am Montagmorgen gewaltig. In Fahrtrichtung Arnheim waren ein Auto und ein Kleintransporter aus bisher ungeklärten Gründen kollidiert. Die Autofahrerin und der Transporterfahrer mussten vom Rettungsdienst versorgt und danach verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

Die Unfallstelle verlief über mehrere Fahrstreifen und Hunderte Meter. Den Einsatzkräften blieb also nichts anderes übrig, als sie voll zu sperren. Das war notwendig für die umfassenden Rettungsmaßnahmen.

A3 in Oberhausen wieder frei

Infolge der Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen,. Alles stand still, der Verkehr konnte nicht einmal an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Über 90 Minuten war die Feuerwehr mit gut 20 Kräften im Einsatz.

Nun hat sie die Einsatzstelle an die Polizei weitergegeben, die nun die Unfallursache ermitteln wird. Die Sperrung konnte mittlerweile wieder aufgehoben werden, allerdings kommt es weiterhin zu Staus und stockendem Verkehr. Autofahrer müssen hier (Stand 11.30 Uhr) noch mit 20 Minuten mehr rechnen.

Zudem staut es sich auch in Duisburg zwischen Wedau und dem Kreuz Kaiserberg. Und auch in der Gegenrichtung Köln kommt es zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Oberhausen-West zu geringfügigeren Staus und stockendem Verkehr.