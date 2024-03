A3 in Oberhausen: Heftiger Unfall ++ Schwerverletzter ++ Autobahn gesperrt

Auf der A3 in Oberhausen kam es am Montagnachmittag (25. März) gegen 17.30 Uhr zu einem heftigen Verkehrsunfall.

Die Feuerwehr Duisburg sowie die Feuerwehr Oberhausen wurden kurz nach dem Unfall zum Unfallort zwischen dem Autobahnkreuz Oberhausen West und der Ausfahrt Oberhausen Lirich gerufen.

A3 in Oberhausen: Schwerverletzter Mann freigeschnitten

Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, stellte sich heraus, dass ein Pkw schräg unter einem LKW eingeklemmt war. Es stellte sich als komplizierte Sachlage heraus, da sich der Fahrer des Pkw immer noch eingeklemmt in seinem Auto befand.

Die Feuerwehr leitete daraufhin eine Sofortrettung der schwerverletzten Person ein. Das bedeutet, dass es in erster Linie darum ging, die Person schnell zu befreien – und nicht darum, die Rettung besonders schonend zu gestalten, um weitere Verletzungen zu verhindern. Mit schweren Schneid- und Spreizgeräten wurde der Mann aus dem Wrack freigeschnitten.

Autobahn zeitweise gesperrt

Anschließend wurde der schwerverletzte Unfallfahrer dem Rettungsdienst übergeben und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Wegen der komplizierten Sachlage wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Aufgrund dessen Landung musste die A3 in Oberhausen in beiden Richtungen zeitweise voll gesperrt werden.

Insgesamt waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst Oberhausen mit acht Fahrzeugen, dem Rettungshubschrauber Christoph 9 und 22 Einsatzkräften im Einsatz. Zur genauen Unfallsache kann noch nichts gesagt werden, da sie Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist. Gegen 18.10 Uhr wurde der Einsatz seitens der Feuerwehr für beendet erklärt.