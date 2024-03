Lkw-Unfall auf A3 in NRW ++ Mega-Stau im Ferienverkehr!

Stau-Chaos auf der A3 in NRW!

Zum Auftakt der Osterferien in NRW war auf den Autobahnen sowieso mit viel Verkehr zu rechnen – doch ein Lkw-Unfall auf der A3 in Fahrtrichtung Köln sorgt am Freitag (22. März) pünktlich zum Feierabendverkehr für ein massives Stau-Chaos! Das bestätigte die Polizei Düsseldorf auf Nachfrage von DER WESTEN.

Mega-Stau auf A3 in NRW

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr am frühen Freitagnachmittag auf der A3 in Richtung Köln, unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Hilden. Laut Polizei wechselte ein Lkw die Fahrspur – dabei kam es jedoch zu einer Kollision, an der insgesamt zwei Lkw und drei Autos beteiligt waren.

Glücklicherweise gab es keine Schwerverletzten, aber die verunfallten Fahrzeuge führen nun zu einem riesigen Stau-Chaos. „Die kriegen sie da nicht weg“, so der Polizeisprecher über die Unfall-Fahrzeuge. „Es staut sich von Ratingen bis weit hoch, sicher 12 bis 15 Kilometer“, teilte er im Gespräch mit DER WESTEN mit.

Laut WDR dauert es vor Ort rund 90 Minuten länger auf der A3 in Richtung Köln (Stand: 16.48 Uhr).

Weitere Informationen folgen.