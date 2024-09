A3 bei Oberhausen: Schwerer Unfall mit 3 Lkws ++ Drama um Rettungshubschrauber

Unfall-Drama auf der A3 bei Oberhausen!

Wie die Feuerwehr Oberhausen mitteilte, kam es am Freitag (13. September) in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Unfall mit drei Lkw und einem Transporter. Dabei wurden vier Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle gerufen – doch der Einsatz verlief ganz anders als geplant.

A3 bei Oberhausen: Unfall mit 3 Lkw

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei auf der A3 bei Oberhausen! Drei Lkw und ein Transporter waren in Fahrtrichtung Köln in einen Unfall verwickelt – dabei gab es insgesamt vier Verletzte. Eine Person wurde in dem Transporter eingeklemmt und musste befreit werden.

Um die vier Verletzten – eine schwer verletzte, eine mittelschwer verletzte und zwei leicht verletzte Personen – schnell ins Krankenhaus zu bringen, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Doch der konnte nicht zur Unfallstelle gelangen!

Die Wetterverhältnisse waren am frühen Freitagmorgen so schlecht, dass der Hubschrauber nicht starten konnte. Der Rettungsdienst musste die Verletzten daher mit dem Rettungswagen transportieren.

Keine Rettungsgassen für Feuerwehr

Die A3 in Fahrtrichtung Köln musste über mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Besonders bitter: Allein das Anrücken der Einsatzkräfte gestaltete sich schon als kompliziert, weil die anderen Autofahrer offenbar wenig Verständnis für die Maßnahmen hatten.

Rettungsgassen? Fehlanzeige. Die Feuerwehr Oberhausen berichtet sogar von „uneinsichtigen Verkehrsteilnehmern“, die ihnen den rund zweistündigen Einsatz auf der Autobahn deutlich erschwerten.