A3 in Oberhausen: Schwerer Unfall mit Hubschrauber-Einsatz – mehrere Fahrer schwerverletzt

In Oberhausen kam es am Dienstagnachmittag (17. Oktober) zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim, zwischen dem Kreuz Oberhausen-West und der Anschlussstelle Holten.

Ein Kleintransporter mit einem Anhänger ist an einem Stauende zuerst auf einen Kleinwagen aufgefahren und anschließend gegen einen Sattelauflieger geprallt.

A3 in Oberhausen: Notrufe berichteten von einer Vielzahl von Verletzten

Durch die enorme Wucht des Unfalls wurde das Führerhaus des Kleintransporters derart deformiert, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der Mann wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Die ersten Notrufe, die nach dem Unfall eingingen, berichteten von einer Vielzahl an Verletzten. Daher rückte die Feuerwehr Oberhausen von zwei Wachen mit einem Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen aus.

Als die Einheiten an der Unfallstelle auf der A3 eintrafen, wurden sie bereits von Ersthelfern empfangen und eingewiesen. Neben dem schwerverletzten Mann im Kleintransporter wurde eine weitere Fahrerin eines Kleinwagens ebenfalls verletzt. Das Rettungsdienstpersonal versorgte den Schwerverletzten medizinisch. Gleichzeitig entfernten Feuerwehrleute mit Rettungsgeräten Teile der Karosserie.

A3 in Oberhausen: Mann wurde mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Nachdem der Mann aus der Zwangslage befreit worden war, wurde er zunächst im Rettungswagen von einem Notarzt versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber zur Uniklinik Essen geflogen.

Die verletzte Frau (60) wurde von einem weiteren Notarzt behandelt. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Oberhausener Krankenhaus gefahren. Der Lkw-Fahrer des Sattelzuges wies keine Verletzungen auf.

Durch die Rettungsarbeiten entstand auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim für rund 1,5 Stunden eine Vollsperrung. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.