Rossmann zieht sich aus Mülheim zurück – Kunden haben das Nachsehen

Aus für Rossmann in Mülheim! Die beliebte Drogeriekette zieht sich ein Stück weit aus der Stadt zurück. Eine zentrale Filiale im Stadtteil Winkhausen macht jetzt dicht. Nicht länger können die Kunden hier durch die Regalreihen flanieren und sich mit essenziellem Drogeriebedarf eindecken.

Und es gibt auch keine Pläne für eine Neueröffnung an anderer Stelle, wie die „WAZ“ berichtet. Für die Menschen in Mülheim ist das ein harter Schlag. Schließlich haben sie bereits den Verlust einer anderen Rossmann-Filiale verschmerzen müssen.

Rossmann-Filiale in Winkhausen schließt

Noch ein Drogeriemarkt weniger in der Ruhrgebietsstadt. Auch an der Aktienstraße in Mülheim-Winkhausen gibt es demnächst kein Rossmann mehr. Das Ende ist nun sicher, nachdem das Gerücht darüber bereits unter den Stadtbewohnern die Runde gemacht hatte.

Nur noch bis zum 21. Januar können die Kunden an der Aktienstraße 279 noch Duschgel, Haarfarbe oder Babynahrung kaufen, wie die „WAZ“ berichtet. Danach heißt es Abschiednehmen – und sich nach Alternativen umsehen. Die werden in der Stadt allerdings immer rarer.

Mülheim bald ohne Rossmann?

Schon aus Dümpten hat sich Rossmann 2014 zurückgezogen und den Markt an der Oberheidstraße geschlossen. Für die Einwohner war dies bereits ein herber Verlust, brach ihnen doch ein Stück weit die Nahversorgung weg. Nun winkt den Winkhausenern dasselbe Schicksal.

Dann wird es nur noch fünf Standorte im gesamten Stadtgebiet geben. Und Neueröffnungen sind bisher nicht geplant – aber auch keine weiteren Schließungen. Auf eine Sache können sich die Winkhausener jedoch freuen – zumindest für kurze Zeit. Denn im Zusammenhang mit der Filialschließung wird es ein attraktives Angebot in dem Markt auf der Aktienstraße geben: ein Ausverkauf! Wann der beginnt, erfährst du im Artikel der „WAZ“.