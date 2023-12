Rhein Ruhr-Zentrum Mülheim: Große Änderung steht bevor – wird bald alles anders?

Im Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim stehen die Zeichen ganz klar auf Veränderung – und die wird nicht allzu klein ausfallen. Die großen Veränderungen werfen schon jetzt ihre Schatten voraus und sorgen dafür, dass auch hinter den Kulissen Änderungen vorgenommen werden.

Letztendlich wird sich im Rhein Ruhr-Zentrum Mülheim aber auch für die Kunden in Zukunft einiges anders sein.

Rhein Ruhr-Zentrum Mülheim: Große Änderung steht an

Einkaufszentren wie das Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim sind einem dauerhaften Wandel ausgesetzt. Immer wieder werden Änderungen vorgenommen, um den Kunden das zu bieten, was sie erwarten und sie so an sich zu binden. Das Rhein-Ruhr-Zentrum soll nun aber eine besonders große Veränderung durchlaufen. Es soll zu einem Erlebnis-Center werden, berichtet die „NRZ„.

Nun wird schonmal der Betreiber gewechselt. Die CBRE Retail Consulting aus Düsseldorf übernimmt zu Beginn des Jahres 2024 von ECE das Immobilienmanagement. Der Umbau des Zentrums soll also mit einem neuen Partner angegangen werden, der für die Verwaltung und Vermarktung zuständig sein wird. Wie das Team genau aussehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Das Rhein Ruhr-Zentrum Mülheim soll zum Erlebnis-Center werden

Bis zum Jahr 2027 soll das Shopping-Zentrum zu einem Erlebnis-Center werden. Die Arbeiten sollen in 2024 beginnen und etwa 180 Millionen Euro kosten. Derzeit gibt es im Rhein Ruhr-Zentrum Mülheim einige Leerstände, dabei soll es sich jedoch um einen „strategischen Leerstand“ handeln, damit die Umbaumaßnahmen auch umgesetzt werden können. Nun soll alles besser werden.

Im September verkündete beispielsweise Cinemaxx, dass der Mietvertrag bis 2038 verlängert wurde. Das ist aber noch nicht alles. „Derzeit finden Gespräche mit einer Vielzahl neuer Mieter für das Shopping-Center statt“, heißt es vonseiten der Centereigentümer, die das Zentrum im Juli 2023 übernommen hatten. Was die Eigentümer weiter zu dem Thema sagen, erfährst du bei der „NRZ„.