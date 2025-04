Rhein-Ruhr-Zentrum: Jetzt kommt es ans Licht – das sprengt jede Kunden-Dimension!

Das Rhein-Ruhr-Zentrum (RRZ) in Mülheim an der Ruhr gibt es bereits seit 1973. Es zählt zu den ersten und größten Einkaufszentren in Deutschland. Doch das beliebte Shopping-Paradies ist mittlerweile ganz schön in die Jahre gekommen.

Nun erstrahlt aber das Rhein-Ruhr-Zentrum schon bald im neuen Glanz. Es wird nämlich umfassend modernisiert. Investoren wollen das Shoppingcenter in Mülheim für 180 Millionen Euro ordentlich aufmöbeln. Und die Kunden werden wohl nach der Umsetzung dieser Pläne große Augen machen.

Rhein-Ruhr Zentrum bald „Shopping-Resort“?

Mag man den Worten des CEO der Investitionsfirma Eurofund, die in das Rhein-Ruhr Zentrum investiert hat, Glauben schenken, soll aus dem beliebten Zentrum ein „Shopping-Resort“ werden. Muss die Konkurrenz nun zittern? „Es wäre vermessen zu sagen, dass wir mit unseren Plänen das Centro direkt angreifen. Wir haben uns dazu entschieden, eine komplett andere Richtung zu gehen, um auf diesem Wege neue Kunden zu gewinnen und gegebenenfalls auch Kunden zurückzugewinnen“, macht Olaf Ley gegenüber „Ruhr24.de“ deutlich.

Das Rhein-Ruhr-Zentrum will also nicht nur im neuen Glanz erstrahlen, sondern direkt auf ein neues Konzept setzen. So werde künftig der Fokus auf den alltäglichen Einkauf mit Mode-Shopping und dem Besuch des Kinos oder anderen Freizeit-Attraktionen kombiniert. „Wir wollen ein umfassendes Erlebnis schaffen“, erklärt Olaf Ley weiter. Kurz zusammengefasste bedeutet das also: Nach dem Einkauf noch schnell was essen und im Anschluss bei einer coolen Aktivität den Abend ausklingen lassen.

Zwar bieten das Centro in Oberhausen, der Limbecker Platz in Essen oder der Ruhr Park in Bochum bereits ähnliche Erlebnisse – jedoch sehen die Investoren den Standort des Rhein-Ruhr-Zentrums als Vorteil an, da es dort nicht so hektisch zugehe. Ab April starten die ersten Umbauarbeiten, die bis Ende 2026 abgeschlossen werden sollen.