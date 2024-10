Rewe in Mülheim mit besonderer Aktion – „Manfred bittet um Mithilfe“

Na, da geht wirklich jedem das Herz auf! In vielen Supermärkten kennt man das Bild: Hinter der Kasse befinden sich an der Wand etliche Zettel, wo man entweder etwas anbietet oder selbst was sucht. Jetzt geht Rewe in Mülheim einen Schritt weiter – und sorgt mit einer besonderen Aktion dafür, dass Freunde von Fellnasen und Vierbeinern angesprochen werden.

Auf Facebook teilt der Supermarkt aus dem Ruhrgebiet nämlich ein ganz besonderes Hilfegesuch: jenes von Hund Manfred. Und auch die Mülheimer Tiertafel ist involviert, geht Hand in Hand mit Rewe.

Rewe in Mülheim mit besonderer Aktion

Auf dem Gesuch, dass der Rewe auf Facebook teilte, steht: „Liebe Kunden, in Kooperation mit der Mülheimer Tafel führen wir in diesem Jahr erstmalig auch eine Wunschzettelaktion für Haustiere durch. Bei Interesse erhalten Sie die entsprechenden Wunschzettel hier bei uns an der Kasse. Vielen Dank, Manfred Scholand (Labradoodle ohne Locken).“

Der Post geht durch die Decke, wurde bislang etliche Male geteilt und löst bei Rewe-Kunden und Hundefreunden gleichermaßen Begeisterung aus. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Super, ist nachahmenswert!“

„Tolle Aktion!“

„Klasse!“

„Geteilt, ganz tolle Aktion.“

Bleibt zu hoffen, dass sich die Begeisterung auch dahingehend äußert, dass Manfred und alle anderen Vierbeiner ihre Wünsche erfüllt bekommen…