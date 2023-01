Mülheim: Mann bricht immer wieder in Schulen ein – bis ihn ausgerechnet das Wetter verrät

Nimmt eine Einbruchserie nun ein Ende?

Ein 34 Jahre alter Mann soll in mehrere Schulen in Mühlheim und Essen sowie in ein Schreibwarengeschäft in Leverkusen eingebrochen sein. Doch damit könnte jetzt Schluss sein! Bei seiner letzten Diebestour ist ihm nämlich das Wetter zum Verhängnis geworden.

Mühlheim: Einbrecher verrät sich selbst

Der 34-Jährige soll am frühen Sonntagmorgen (22. Januar) in eine Grundschule in der Saarner Straße in Mühlheim-Speldorf eingestiegen sein. Dort hat er laut Polizei mehrere Räume durchwühlt. Unbeobachtet blieb er dabei aber nicht. Ein Zeuge rief um 6.20 Uhr die Polizei.

Er berichtete den Beamten von dem Einbruch und von einem Fahrrad, das vor einer eingeschlagenen Scheibe stand. Die Polizei rückte natürlich direkt aus und brauchte nicht lang, um den Tatverdächtigen zu stellen. Denn der hatte sich mehr oder weniger selbst verraten. Offenbar hatte er bei seiner Diebestour nicht an den Schnee gedacht. Bei seiner Flucht hinterließ der 34-Jährige sowohl Fußabdrücke als auch eine Fahrradspur.

Mühlheim: So leicht konnte die Polizei den Mann schnappen

Die Beamten mussten nichts weiter tun als den Fußspuren zu folgen. Auf der Straße Brandenberg trafen sie schließlich auf den Verdächtigen. Dem 34-Jährigen entging natürlich nicht, dass plötzlich die Polizei vor Ort war. Er legte einen Beutel auf den Fußweg und ging weiter.

Der Polizei kam das natürlich verdächtig vor. Sie kontrollierte den 34-Jährigen und wurde fündig. Denn der Mann hatte sowohl in seinem Rucksack als auch in dem Beutel Einbruchswerkzeug und die mutmaßliche Beute dabei. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest.

Mehr News:

Danach ging es für die Beamten samt Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung des Mühlheimers. Und der Besuch hat sich gelohnt. Denn die Beamten fanden noch einiges an mutmaßlichem Diebesgut. Es sieht ganz danach aus, als könnte der 34-Jährige noch für mindestens zwei weitere Einbrüche in Schulen in Mühlheim sowie in eine Schule in Essen und ein Schreibwarengeschäft in Leverkusen verantwortlich sein.

Ob vielleicht noch weitere Taten auf das Konto des Mannes gehen? Das will die Polizei jetzt herausfinden.