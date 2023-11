Gelsenkirchen: Angriff vor Schule – Frau schlägt mit Stock auf Jungen (12) ein

Am Donnerstag (2. November) ist es an einer Schule in Gelsenkirchen zu einem erschreckenden Vorfall gekommen. Ein Junge wurde plötzlich Opfer ein Prügelattacke.

Auf dem Weg zur Hauptschule an der Emmastraße in Bulmke-Hüllen (Gelsenkirchen) ging auf einmal eine wildfremde Frau auf den Schüler los. Die Polizei hat den Vorfall umgehend aufgenommen.

Gelsenkirchen: Kuriose Attacke – Wer hat etwas gesehen?

Als die Beamten am Donnerstag beim Schulgelände ankamen, warteten die Schulleitung, sowie der 12-Jährige und sein Vater bereits auf die Einsatzkräfte der Polizei. Anschließend berichtete der Schüler, was ihm Schreckliches passiert sei. Gegen 9.30 Uhr war der Junge gerade auf dem Weg zur Schule, doch kurz bevor er dort ankam, griff ihn eine erwachsene Frau plötzlich an.

Mit einem ein Meter langen Stock in der Hand soll die fremde Frau auf ihn eingeschlagen haben. Als der Junge den Vorfall in der Schule meldete, wurde umgehend die Polizei Gelsenkirchen und der Vater in Kenntnis gesetzt. Der besorgte Vater erstatte Anzeige und nahm seinen Sohn nach der Polizei-Aussage wieder mit nach Hause. Nach dem Schock kam eine Teilnahme am Unterricht nicht mehr in Frage.

Die Unbekannte wird zwischen 30 und 40 Jahre alt geschätzt und trug wohl ein blaues Kopftuch. Eine nähere Beschreibung konnte der unter Schock stehende 12-Jährige nicht abgeben. Deshalb suchen die Beamten nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder unter der Nummer 0209 365 8240 gerne entgegen.