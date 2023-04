Mülheim: Mysteriöse Symbole an Hunderten Bäumen – das steckt dahinter

Der Witthausbusch in Mülheim gehört zu den beliebtesten Parks in der Umgebung. Hier gibt es unter anderem große Spiel- und Liegewiesen, einen Spielplatz, ein Tiergehege und ausgedehnte Waldgebiete. Und genau Letztere machen den Anwohnern und Besuchern jetzt große Sorgen. Denn seit Kurzem tragen dort Hunderte von Bäumen mysteriöse Symbole auf der Rinde, wie die „WAZ“ berichtet. Ähnlich sieht es im Saarner Dennebusch aus.

Zu sehen sind zum Beispiel ein X, ein Punkt oder auch scheinbar willkürliche Zahlen. Die mögliche Erklärung hinter diesem seltsamen Phänomen in Mülheim macht richtig traurig!

Mülheim: Grund für Symbole lässt Schlimmes erahnen

Es ziehen dunkle Wolken auf über dem beliebten Ausflugsziel Witthausbusch in Mülheim. Die seltsamen Symbole auf rund 700 Bäumen könnten eine großflächige Fällung bedeuten, fürchten hier viele. Weil auf einem Baum die Zahl 444 entziffert wurde, könnte man von über 400 Baumfällungen ausgehen. Auch im Saarner Dennebusch sollen die Markierungen zu sehen sein.

Die Stadt Mülheim sowie der beauftrage Regionalverband Ruhr (RVR) bleiben in ihren Aussagen über die Hintergründe eher vage, wie die „WAZ“ weiß. Die Pressestelle der Stadt teilt unter anderem mit: „Es sind auf gar keinen Fall 400 Bäume, die zur Fällung anstehen.“

Die Stadt Mülheim habe den RVR damit beauftragt, die Bäume im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht in Augenschein zu nehmen. Vor allem sollen Bäume an den Waldwegen, an Trampelfaden, an Bänken und entlang der Tiergehege kontrolliert werden. Dabei werde nach möglichen Gefahren durch Totholz geschaut und zusätzlich bewertet, ob bestimmte Bäume komplett gefällt werden müssen. Was ein X oder ein Punkt dabei aussagt, wollte weder die Stadt Mülheim noch der RVR preisgeben.

Mitarbeiter vor Ort verraten Geheimnis

Die Mitarbeiter vor Ort ließen aber wohl einen Mitbürger hinter die Fassade schauen: Ein Punkt bedeute die Entfernung von Totholz, ein X oder ein Schrägstrich heißt, dass der Baum komplett gefällt werden soll.

Doch die Arbeiten des RVR sollen noch nicht abgeschlossen sein.