Mülheim: Vollsperrung der A40! Das müssen Pendler jetzt wissen

Mülheim. Staualarm in Mülheim! Die A40 wird wieder gesperrt und nicht nur Autofahrer sind davon betroffen.

An Pfingsten wird die A40 bei Mülheim erneut dichtgemacht. Grund sind weitere Bauarbeiten der Deutschen Bahn im Bereich des Tanklasterbrandes unter einer Bahn-Brücke.

Mülheim: Die beschädigte Bahnbrücke an der A40 wird weiter saniert. Deshalb wird die Fahrbahn über Pfingsten komplett gesperrt. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Mülheim: Bauarbeiten an der A40 beeinträchtigen auch Zugverkehr

Parallel wird auch die Bahn-Hauptstrecke zwischen Duisburg und Essen für mehrere Tage stillgelegt. Grund sind Abschlussarbeiten vor der Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks in Duisburg am 26. Mai.

Das ist die Bundesautobahn A40:

verläuft fast genau in West-Ost-Richtung von der niederländischen Grenze bei Straelen über den linken Niederrhein durch die Ruhrgebiets-Städte Moers, Duisburg, Mülheim a.d. Ruhr, Essen, Bochum bis nach Dortmund

gehört mit mehr als 100.000 Autos täglich bundesweit zu den Autobahnen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen

Strecke zwischen Essen und Dortmund ist die mit den meisten Staukilometern in ganz Deutschland

ist 95,4 Kilometer lang

die heute bekannte Strecke wurde 1992 aus der A430 und Teile der A2 gebildet

Die Sperrung der A40 beginnt am Freitag (21. Mai) um 21 Uhr. Sie endet am Dienstagmorgen (25. Mai) um 5 Uhr. Gesperrt wird jeweils in beiden Richtungen zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Styrum.

Mülheim: Vollsperrung der Autobahn über Pfingsten

Die Autobahn 40 wird gesperrt, damit Autokräne in der Baustelle große Bohrgeräte gegen schwere Rammgeräte austauschen können. Außerdem muss Erdreich abtransportiert werden. Die vorbereitenden Arbeiten für den Einsatz von zwei Hilfsbrücken sind aufwendig: So mussten unter anderem 46 Bohrungen mit bis zu 26 Metern Tiefe und einem Durchmesser von 1,20 Meter vorgenommen werden.

Auf der Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen beginnt die Vollsperrung am Freitag (21. Mai) um 23 Uhr. Sie endet am Mittwochmorgen (26. Mai) um 5 Uhr. Während der Sperrung werden viele Züge umgeleitet, einige Halte fallen aus. Pendelbusse kommen zum Einsatz, wie die Deutsche Bahn mitteilte. In den kommenden Monaten sind noch weitere Sperrungen von A40 und Bahnstrecke geplant.

Mülheim: Haupt-Bahnstrecke erneut dicht

Bei den Abschlussarbeiten an der Bahnstrecke will die Bahn alte Signale abbauen und neue Signale und Weichen an die neue Technik anbinden. Außerdem werden neue Weichen in Mülheim in Betrieb genommen, die für mehr Fahr- und Überholmöglichkeiten auf dem Streckenabschnitt sorgen sollen. Auch im Duisburger Hauptbahnhof werden Weichen erneuert. Bevor das neue Stellwerk das Kommando übernimmt, gibt es noch Testfahrten.

Die Bauarbeiten für das neue elektronische Stellwerk dauerten drei Jahre und kosteten rund 90 Millionen Euro. Die neue Schaltzentrale löst zwei alte in Mülheim und Essen ab und soll für einen reibungsloseren Zugverkehr in dem Ballungsraum sorgen. (kk mit dpa)