In Mülheim landete ein Auto auf dem Dach.

Mülheim: Heftiger Unfall! Auto landet in Böschung – dann macht Fahrerin DAS

Mülheim. Heftiger Unfall in Mülheim! Ein Smart landete am Samstag auf der Unteren Saarlandstraße auf dem Dach in einer Böschung.

Die Feuerwehr Mülheim wurde direkt zu dem Unfall gerufen. Denn die Anruferin sagte, dass die Fahrerin in ihrem Auto eingeschlossen sei.

Mülheim: Großaufgebot unterwegs

Deswegen wurden der Rüstzug der Feuerwache Heißen, der Rettungsdienst und zwei Führungsfahrzeuge geordert. Doch die Entwarnung folgte prompt.

Die Feuerwehr Mülheim zog aus Auto wieder auf die Räder. Foto: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Denn die Autofahrerin konnte sich selbst befreien. Sie kletterte selbstständig durch die Heckscheibe ihres Smarts.

Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus in Mülheim. Das Auto wurde mit Seilen wieder auf die Räder gestellt. Bei dem Unfall ist etwas Betriebsmittel ausgelaufen. Die Straße wurde deswegen abgestreut.

Die Untere Saarlandstraße in Mülheim war für die Zeit der Bergungsmaßnahmen für etwa 30 Minuten voll gesperrt. (ldi)