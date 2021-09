Mülheim: Großbrand in Tiefgarage ++ Zwei Personen verletzt ++ Autos in Flammen

Großeinsatz der Feuerwehr Mülheim am Samstagnachmittag!

Um Kurz vor 14 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim am Samstag (25. September) in den Stadtteil Speldorf gerufen. Dort war es in einer Tiefgarage zu einem großen Brand gekommen.

Mülheim: Großbrand in Speldorf

Wie die Feuerwehr Mülheim mitteilt, zogen sich zwei an der Einsatzstelle befindliche Personen leichte Rauchgasintoxikationen zu und wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Mehrere Trupps der Feuerwehr drangen mit Atemschutz in die Garage vor und machten sich zunächst auf die Suche nach Personen. Zum Glück befand sich kein Mensch in der Garage.

Zwei Pkw hatte es jedoch schlimm getroffen. Die beiden Autos standen in Flammen und mussten gelöscht werden.

In Mülheim-Speldorf kam es am Samstagnachmittag zu einem großen Brand in einer Tiefgarage. Foto: Feuerwehr Mülheim

Mülheim: Gebäude geräumt

Zur Tiefgarage gehörten zudem zwei Wohnhäuser. Diese waren zwar rauchfrei geblieben. Dennoch räumte die Feuerwehr Mülheim vorsorglich die beiden Gebäude.

Noch Stunden später waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt die insgesamt 25 Fahrzeuge in der Garage zu entrauchen. Die Saarner Strasse war während des Einsatzes im Bereich zwischen Duisburger Straße und Adlerhorst gesperrt.

Aufgrund des großen Einsatzes wurden beide Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Der Löschzug Broich wurde in den Einsatz eingebunden, der Löschzug Heissen hat den Grundschutz auf der Feuerwache Broich sichergestellt.

Mülheim: Jogginghosen-Verbot geht viral

In den vergangenen Tagen hatte die Stadt Mülheim über die Stadtgrenzen hinaus für Schlagzeilen gesorgt. Ein Cafe in der Ruhrgebiets-Stadt hatte via Facebook ein Jogginghosen-Verbot in den eigenen Räumlichkeiten verhängt. Kaum war das Verbot veröffentlicht worden, da wurde der Post hunderte Male geteilt und fand Erwähnung in Medien in der ganzen Bundesrepublik.

Die Ruhrbahn erlaubte sich daraufhin einen Scherz und teilte bei Facebook mit: „Jogginghosen sind ok. Liebe Fahrgäste, wir bitten Sie in unseren Fahrzeugen ein Beinkleid zu tragen. T-Shirt wäre auch ganz gut.“