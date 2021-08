Mülheim: Frau lässt Unbekannten in Wohnung – das sollte sie später bereuen

Mülheim. Immer wieder nutzen dreiste Trickbetrüger die Gutgläubigkeit älterer Personen aus, um unter einem Vorwand an Bargeld oder andere wertvolle Gegenstände zu kommen. Erst kürzlich wurde wieder eine Seniorin aus Mülheim Opfer dieser Masche.

Die 84-Jährige ahnte nichts böses, als es am Freitag (13. August) gegen 13.30 Uhr an ihrer Wohnungstür in Mülheim-Heißen klingelte – und ließ den unbekannten Mann, der vor der Tür wartete, in ihre Stube.

Mülheim: Gutgläubige Seniorin lässt Trickbetrüger in ihre Wohnung

Der Mann behauptete, ein Nachmieter einer Wohnung in der Nachbarschaft zu sein. Er meinte, die Wohnung der Seniorin würde seinem baldigen Zuhause ähneln, weswegen er sich gerne ein Bild der Wohnungsaufteilung machen wolle.

Hilfsbereit bat ihn die ältere Dame herein und kam mit ihm ins Gespräch. Erst als der angebliche Nachmieter wieder verschwunden war, fiel der 84-Jährigen auf, dass sie einem Betrüger auf den Leim gegangen war.

Denn der Unbekannte hatte unbemerkt mehrere Ringe aus der Wohnung der Seniorin entwendet.

Hast du den Kriminellen gesehen?

Die Polizei versucht nun, den Betrüger zu identifizieren und ausfindig zu machen. Er wird wie folgt beschrieben:

zwischen 40 und 50 Jahre alt

1,75 Meter groß

stabile Figur

braune Haut

dunkelblonde Haare

kariertes, blaues Hemd

Turnschuhe

spricht fließend und akzentfrei deutsch

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. (at)