Mülheim: Anwohner ärgert sich maßlos über diesen Anblick – „Kannst du bitte aufhören?“

Mülheim. Wut bei einem Facebook-Nutzer aus Mülheim!

Überall in Mülheim sieht er immer wieder das selbe Graffiti – und es geht ihm mittlerweile wirklich auf den Keks!

Mülheim: Anwohner genervt von Schalke-Graffitis

Das war wohl ein Graffiti zu viel: Einem Mülheimer platzte auf Facebook der Kragen.

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

„Kannst du bitte mal so langsam aufhören, unsere Stadt damit voll zu kritzeln“, fragt er und postet ein Bild von zwei Verteilerkästen, auf denen blau auf weiß der Schriftzug „S04“ prangt. Offensichtlich war hier ein Fan des FC Schalke am Werk.

Mühlheim: Anwohner regt sich über dieses Graffiti auf. Foto: Thor Sten Brauer Tbartpixx

Der Mülheimer hat auch direkt eine Idee, wo der „Künstler“ seine Energie besser einsetzen könnte: So etwa „z.B. an der Ruhr aufräumen, bedürftigen Menschen beim Einkaufen helfen“, schlägt er vor. Oder aber, der Fan sollte „einfach nach Gelsenkirchen ziehen.“ Da wäre er seinem Lieblingsverein wohl etwas näher.

Mülheim: Anprangerung erhält Zuspruch

„Wie geil ist denn der Kommentar bitte?“ Eine Facebook-Userin lacht sich kaputt über die kreativen Vorschläge des Mühleimers. Auch zum Schmierfink hat sie eine starke Meinung: „scheint ja ne richtige Blitzbirne zu sein, dieser ‚Künstler‘“.

Natürlich taucht beim Lesen der Kommentare das ein oder andere Gelsenkirchen-Bashing auf. Das kann in NRW-Städten schon mal vorkommen (siehe Düsseldorf und Köln). Richtigerweise wird jedoch darauf hingewiesen, dass zumindest der Fußballverein FC Schalke nichts für die Schmierereien kann. (mbo, evo)

