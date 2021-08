Mülheim: Mann will im Garten entspannen – aber DIESER Anblick trifft ihn völlig unerwartet

Mülheim. Mit einem solchen Anblick hatte ein Mann aus Mülheim sicherlich nicht gerechnet!

Der Verdacht: In Mülheim könnte es tatsächlich Schlangen geben!

Mülheim: Ein Mann findet einen unbekannten Besucher in seinem Garten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker (Fotomontage: DERWESTEN)

Mülheim: Unerwarteter Anblick im eigenen Garten!

„Kann mir jemand sagen, was das ist?“, bat der Mann die Mitglieder einer Mühlheimer Facebook-Gruppe um Hilfe. Dazu teilte er ein Foto von einem ca. 30 Zentimeter langem Etwas, das ihn vor ein großes Rätsel stellte.

Es ist dünn, es ist bronze-farbig und es schlängelt sich durch den Garten – klingt im ersten Moment nach einer Schlange. Doch die Mülheimer konnten den Mann eines Besseren belehren.

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

Mülheim: Schlangen-Alarm? Mülheimer klären auf

Einige Nutzer der Facebook-Gruppe konnten den Mann wohl nicht ganz für voll nehmen und veräppelten ihn mit ein paar absurden Vorschlägen: „Das sind Schnürriemen von Buffalo Schuhen aus den 90er Jahre“, witzelte ein Mann unter dem Beitrag des Mülheimers.

„Ein Stück Gartenschlauch“, schlug wiederum ein weiterer Facebook-Nutzer vor. Doch dann kam die rettende Antwort.

„Das ist eine Blindschleiche“, klärt eine Facebook-Nutzerin auf und fügt hinzu: „Achtung, es ist keine Schlange, sondern eine Echse!“

Gelsenkirchen: Ein Mann findet eine Blindschleiche in seinem Garten. Foto: privat

Tatsächlich gehört die Blindschleiche zu den am häufigsten vorkommenden Reptilien in Mitteleuropa. Wer sie findet muss nicht in Panik geraten, denn die Tiere sind völlig friedlich und ungefährlich für Mensch und Tier – so auch für die Anwohner in Mülheim. (mkx)

