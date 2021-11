Mülheim: Weihnachtsstimmung an der Ruhrpromenade! Doch dieses Highlight fällt in diesem Jahr leider aus

Endlich wieder Weihnachten in Mülheim! Und so weihnachtet es in diesem Jahr auch wieder am Stadthafen und der Ruhrpromenade.

Denn in Mülheim darf endlich wieder die Hafenweihnacht stattfinden. Doch es gibt einen Wermutstropfen.

Mülheim: Weihnachtsstimmung an der Ruhrpromenade! Doch dieses Highlight fällt in diesem Jahr leider aus. Foto: FFS/Jörg Schimmel

Mülheim: Weihnachtliche Stimmung im Hafen

Es ist doch einfach wunderschön: An der winterlichen Ruhr mit dem Glühwein in der Hand auf die Adventszeit anstoßen. Dazu stimmungsvolle Deko, ausgefallene handgemachte Produkte und besonderes Kunsthandwerk: Damit will die Mülheimer Hafenweihnacht in diesem Jahr ihre Gäste am ersten (27./28. November) und zweiten (4./5. Dezember) Adventswochenende verzaubern.

-------------------------------

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

-------------------------------

Dazu kommen einige Live-Musik-Events. Auf der Website des Mülheimer Stadtmarketings finden sich auch schon die Gäste: So treten am ersten Adventswochenende ein Shanty Chor, das Gri Jazz Trio und der Chor Charismua auf.

Am zweiten Adventswochenede sorgen das Knappenquartett, die Rockhing Santas – Christmasshow und erneut der Shanty Chor für beste Weihnachtmusik.

Doch leider muss in diesem Jahr auf ein beliebtes Element der Hafenweihnacht verzichtet werden. Denn wegen der Hochwasserschäden kann die Schiffsweihnacht 2021 leider nicht stattfinden. Die Schleuseninsel ist noch nicht wieder vollständig zugänglich.

-------------------------------

Mehr News aus Mülheim

Mülheim: Räuber überfällt Kiosk – als er kein Geld kriegt, zückt er eine Waffe

Mülheim: Zwei Jahre Baustelle! DAS passiert bald mit dem Hauptbahnhof

Mülheim: Polizei schnappt Einbrecher in Wohnhaus – irre, was er mitgehen lassen wollte

-------------------------------

Die Weihnachtslaune werden sich die Mülheimer davon aber bestimmt nicht verderben lassen. (evo)