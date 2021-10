Mülheim: Schreckliche Szenen! Junge Männer schlagen 61-Jährigen grundlos zusammen – bis dieser das Bewusstsein verliert

Es müssen schlimme Szenen gewesen sein, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (3. Oktober) in einer Fußgängerzone in Mülheim abgespielt haben.

Wie die Polizei berichtet, befand sich gegen 2.15 Uhr ein 61-jähriger Mann in der Innenstadt von Mülheim an der Kreuzung Schloßstraße/Löhberg. Dort traf er auf drei junge Männer, die plötzlich auf ihn einschlugen – nach jetzigem Ermittlungsstand völlig grundlos.

Mülheim: 61-Jähriger brutal zusammengeschlagen

Das Opfer ging sofort zu Boden. Doch die Täter hörten nicht auf. Sie traten auf den am Boden liegenden Mann ein, bis dieser für kurze Zeit sein Bewusstsein verlor und nicht mehr ansprechbar war.

Der 61-Jährige erlitt durch die brutalen Schläge und Tritte schlimme Verletzungen im Gesicht und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

In Mülheim kam es zu einem brutalen Überfall. (Symbolbild) Foto: imago images/Einsatz-Report24

Mülheim: Zeuge beschreibt Täter

Ein Zeuge berichtete, zwei der drei Täter seien in Richtung der Leineweberstraße geflüchtet. Einer von ihnen soll männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt und 1,80m groß sein. Er hatte dunkle Haare und war bekleidet mit einer dunklen Jeans, dunklen Turnschuhen und einem dunklen Oberteil.

Der zweite Täter soll ebenfalls männlich gewesen sein, berichtet der Augenzeuge. Er soll ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt und 1,80m groß sein. Er sei ähnlich bekleidet gewesen, mit dunkler Jeans, dunklen Turnschuhen und einem türkis-blauen Hoodie. Die dunklen Haare hatte er zur Tatzeit zu einem Zopf zusammengebunden.

Die Polizei bittet nun um Hilfe. Zeugen, die in dem Bereich der Schloßstraße, Leineweberstraße oder Viktoriastraße in Mülheim verdächtige Personen wahrgenommen haben, wollen sich unter der 0201/829-0 melden.

-------------------

News aus Mülheim:

Mülheim: Frau geht zum Friseur – danach trifft sie der Schlag

A40 bei Mülheim: Schockierendes Foto! Auto überschlägt sich – Fahrer eingeschlossen

Essen, Duisburg, Mülheim: Bahnausfälle im Ruhrgebiet! Hier müssen Pendler umplanen

-------------------

Groß-Razzia in NRW

In NRW gibt es am Montag eine großangelegte Polizei-Razzia. Im Fokus stehen Clankriminalität und Drogenhandel. Laut der Polizei Bochum, die den Einsatz zusammen mit der Staatsanwaltschaft leitet, kommt es am Montagmittag zu Razzien in 14 Städten – darunter auch im Bundesland Niedersachsen. Auch Spezialkräfte und Beamte der Bereitschaftspolizei sind im Einsatz.

Schwerpunkte der Razzia liegen in Gelsenkirchen, Oberhausen, Bochum, Herne, Moers, Hattingen und Voerde