Mülheim: Polizei ertappt sechs Männer mit Drogen – heftig, weswegen einer gesucht wird!

Mülheim. In Mülheim ist es der Polizei gelungen sechs Männer wegen des Verdachts auf Drogenhandel festzunehmen.

Einer der Männer hatte aber noch deutlich mehr auf dem Kerbholz, wie die Polizei Mülheim herausfand.

Mülheim: Polizei ertappt sechs Männer mit Drogen

In den frühen Abendstunden observierte ein Team des zivilen Einsatztrupps der Polizei Mülheim kurzfristig eine mehrköpfige Personengruppe im Bereich der Sportanlage In Mülheim-Kahlenberg.

---------------

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

---------------

Augenscheinlich rauchten diese Personen Marihuana, was ein entsprechender Geruch bestätigte. Zudem gab es Hinweise, dass eine der Personen mit mehreren Haftbefehlen gesucht wird.

Mülheim: Polizei stellt Verdächtige

Zur Überprüfung der Verdächtigen wurden zusätzliche Einsatzkräfte angefordert. Als die sechs verdächtigen Männer die Beamten bemerkten, rannten sie in unterschiedliche Richtungen davon.

---------------

Weitere Mülheim-News:

Mülheim: Feuer-Drama auf Camping-Platz ++ Mann stirbt ++ Zahlreiche Verletzte

Mülheim: Mann will im Garten entspannen – bei DIESEM Anblick fällt er fast vom Hocker

Mülheim: Groß-Razzia gegen Clan-Kriminalität! 150 Polizisten stürmen Shisha-Bars und Spielhallen

---------------

Alle sechs Personen (23 bis 27) konnten jedoch eingeholt und kontrolliert werden. Alle Männer sind polizeibekannt.

Mülheim: Polizisten finden Drogen in Auto

Eine Überprüfung der Beamten ergab, dass gegen den 27-jährigen mehrere Haftbefehle vorliegen, unter anderem wegen versuchten Mordes. Auch ein zweiter Mann (23) wurde per Haftbefehl gesucht. Bei ihm konnten die Beamten einen Fahrzeugschlüssel finden. Mit diesem konnten sie einen in der Nähe parkenden grauen VW Caddy entriegeln, in dem sich eine nicht unerhebliche Menge Cannabis befand.

Mülheim: Gegen zwei der Männer lagen Haftbefehle vor. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Dieses wurde genau wie der VW sowie ein darin aufgefundener Pass, der nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war, sichergestellt bzw. beschlagnahmt.

Die anderen Männer wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen (Überprüfung der Personalien/Durchsuchung) vor Ort entlassen. Gegen alle sechs Männer wird wegen des illegalen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge ermittelt. (gb)