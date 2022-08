Mülheim: Seniorin (81) auf offener Straße niedergestochen – warum kam es zur schrecklichen Tat?

Mülheim. Was für eine schreckliche Bluttat in Mülheim!

Am Mittwoch ist es gegen 12 Uhr an der Mühlenstraße in Mülheim zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, als eine Seniorin (81) auf offener Straße niedergestochen worden ist. Der Täter konnte durch einen Paketboten verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Wie konnte es in Mülheim zu diesem Horror-Verbrechen kommen?

Mülheim: Seniorin (81) auf offener Straße niedergestochen

Die 81-Jährige hat vor einem Kiosk in der Mülheimer Altstadt mit einem Nachbarn gesprochen. Ein Niederländer (50), der ihr völlig unbekannt ist, ist hinzugekommen, hat mit der Kiosk-Mitarbeiterin gesprochen. Nachdem er zunächst weiter gegangen war, kehrte er aber zurück und hat dem Opfer unvermittelt mit einem Messer in den Rücken gestochen.

Danach ist er ohne Waffe in Richtung Nordstraße geflüchtet. Ein Paketbote, der zufällig in der Nähe gewesen ist, hat erfolgreich die Verfolgung aufgenommen, konnte den Täter überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Oberhausen

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Sehenswürdigkeiten: das Schloss Styrum, das Kloster Saarn und der Bismarck-Turm

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

Mülheim: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Die Seniorin ist in eine Klinik nach Essen transportiert und dort operiert worden. Zwischenzeitlich hat sie in Lebensgefahr geschwebt.

Gegen den Täter wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. (mg)