Mülheimerin entdeckt gruselige „Botschaft“ an ihrem Auto – „Beängstigend“

„Hatte dies heute in meiner Auto-Lüftung entdeckt“, schreibt eine Mülheimerin in eine Facebook-Gruppe. „Kann nicht genau sagen, wo und wann man mir diese ‚Botschaft‘ dort hinterlegt hatte“, teilt sie ein Bild von dem Fund an ihrem Auto.

+++ Mülheim muss Café schließen – „Verheerender Zeitpunkt“ +++

Völlig überrumpelt fragt sie in der Gruppe nach: „Weiß hier jemand, was das zu bedeuten hat? Hatte vielleicht jemand eine ähnliche Erfahrung?“ DER WESTEN hat mit der Frau aus Mülheim über ihre mysteriöse Entdeckung gesprochen. Und tatsächlich, was sich da am Auto befand, ist schon ziemlich kurios.

Mülheimerin entdeck gruselige Nachricht

Ein Umschlag, extra in Plastikfolie gewickelt, damit der Inhalt nicht nass wird. Und darin? Ein kleines Heft mit dem Titel „Hexen?“. Was es damit wohl auf sich hat? Leider weiß die Mülheimerin überhaupt nichts mit der „Post“ anzufangen.

Auch interessant: Mülheim stellt Weihnachtsbaum auf – Anwohner gefrustet: „Solltet euch schämen“

„Wer es war und wo mir dieses Buch zugesteckt wurde, kann ich leider nicht sagen“, erklärt sie gegenüber DER WESTEN. Für sie ist nur eines klar: Ihr macht die Botschaft Angst. „Fand’s ein bisschen beängstigend und auch ganz schön unverschämt“. Deshalb habe sie den Umschlag gleich weggeworfen.

Dieses Heft hat eine Mülheimerin an ihrem Auto gefunden. Foto: privat

Wir haben einen Blick ins Heft geworfen und mein lieber Scholli, da hat sich jemand Gedanken gemacht.

Hexen und die Kirche – das Werk eines Fanatikers?

„Hexen regieren die Welt“ – steht da auf der zweiten Seite. Von der zur Zeit der Römer aufkommenden „Wicca“-Religion ist die Rede. Von Blut, Seele und Satan. Selbst Yoko Ono soll 1967 in Kolumbien die Hilfe einer Wicca angenommen haben. Der Verfasser stellt dies in Zusammenhang mit dem Tod von Beatles-Legende John Lennon.

Mehr News:

Hexen seien überall präsent, heißt es weiter: als Lehrerinnen, Richterinnen und so weiter. Diese Behauptungen belegt der Verfasser immer wieder mit literarischen Beispielen. Dann geht es noch weiter mit der Bibel, ihrer göttlichen Herkunft, die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung, der darin stehenden Prophezeiungen. Kein Wunder, dass die Mülheimer bei Facebook einen religiösen Fanatiker hinter der Botschaft vermuten.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Mülheimer rätseln

Viele finden den Inhalt gruselig oder unverschämt, genauso wie die Finderin des Heftes. Andere wiederum können darüber nur lachen. „Da möchte jemand, dass du auf den guten alten Besen umsteigst“, witzelt ein Facebook-Nutzer. Manch einer kommentiert, es könnte etwas mit den Parkkünsten der Mülheimerin zu tun haben. Oder sie habe da jemanden verhext. „Auf was für komische Ideen die Leute kommen“, fasst es einer passend zusammen.