Mülheim: Mann sticht mit Messer auf Seniorin ein – dann wird ER zum Helden

Unfassbar! Aus heiterem Himmel hat ein Mann einer alten Dame in Mülheim plötzlich ein Messer in den Rücken gerammt.

Ein Pakebote beobachtete die ungeheure Tat in Mülheim und nahm sofort die Verfolgung auf.

Mülheim: Mann sticht aus dem Nichts auf alte Dame ein

Am Mittwoch (17. August) stach ein Holländer in Mülheim an der Ruhr eine 81-Jährige nieder, wie die Polizei Essen am Donnerstag mitteilte. Die Seniorin unterhielt sich gerade am Kiosk an der Mühlenstraße mit einem Nachbarn, als der Fremde das Messer zückte.

In Mülheim wurde eine Seniorin an einem Kiosk brutal niedergestochen. Foto: Martin Möller /Funke Foto Services

Kurz vorher wollte der Täter eine Wasserflasche an dem Kiosk umtauschen. Gegenüber der „Bild“ berichtete die Kiosk-Mitarbeiterin unfassbare Details zur Tat: „Ich konnte ihm leider kein Pfand herausgeben, weil die Flasche kein Etikett mehr hatte. Er war verärgert, schimpfte, setzte sich kurz vor den Kiosk auf die Stufe und ging dann weg.“

Mülheim: Pakebote wird zum Helden

Zunächst drehte sich der 50-Jährige um und ging, doch dann kam er wieder und stach der alten Dame völlig unvermittelt in den Rücken. Anschließend flüchtete er.

Wie die „Bild“ berichtet, schleppte sich die Seniorin zu dem Haus ihres Enkels. Ein Paketbote hatte den schrecklichen Angriff beobachtet und eilte sofort zur Hilfe. Nachdem er dem Opfer erste Hilfe geleistet hatte, Polizei und Krankenwagen alarmierte, machte er sich auf die Verfolgung des Täters.

Ein paar hundert Meter weiter habe er den Mann geschnappt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten, berichtet das Blatt. Die 81-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, sie schwebt aktuell in Lebensgefahr. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen versuchten Mordes. (cg)