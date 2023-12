Mülheim: Blutspur vor Kiosk! 28-Jähriger bei Messerattacke lebensbedrohlich verletzt

In Mülheim-Styrum wurde ein 42-Jähriger in der Nacht zu Samstag (23. Dezember) festgenommen, nachdem er aus bisher ungeklärten Gründen auf einen 28-Jährigen an einem Kiosk losgegangen war und ihn schwer mit einem Messer verletzte.

Die Polizei erhielt gegen 0.30 Uhr einen Notruf über eine blutige Auseinandersetzung auf der Oberhausener Straße in Mülheim. Laut der „WAZ“ wurde der verletzte 28-Jährige auf dem Bürgersteig neben dem „Sithappa’s Kiosk“ gefunden.

Mülheim: Auseinandersetzung eskaliert

Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat gegen den 42-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Der Verletzte wurde nach einer Notoperation ins Krankenhaus gebracht und befindet sich nun in stabilem Zustand. Der „WAZ“ zufolge seien die genauen Umstände des Vorfalls noch unklar. Die Staatsanwaltschaft wartet auf die Zeugenaussagen.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter nach einer kurzen Fahndung festnehmen. Eine Mordkommission nahm vor Ort Beweise auf. Der 28-jährige Geschädigte, so Mende, sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Nach einer Not-OP befinde sich der Mann in einem stabilen Zustand, seine Zeugenvernehmung stehe noch aus.

