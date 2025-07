Mann von Polizei nach Verfolgungsjagd in Mülheim niedergeschossen – Lebensgefahr!

In Mülheim an der Ruhr wurde ein Mann nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei niedergeschossen. Es besteht Lebensgefahr.

Am Mittwochabend (20. Juli) gegen 1 Uhr kam es im Ruhrgebiet zu einer dramatischen Verfolgungsjagd, die in Bottrop begann. Sie endete in der Kleine Bruchstraße in Mülheim an der Ruhr. Ein Mann wurde durch den Einsatz einer Dienstwaffe der Polizei lebensgefährlich verletzt.

Verletzte Person wird im Krankenhaus behandelt

Die Person wird in einem Krankenhaus behandelt. Das Polizeipräsidium Dortmund hat aus Neutralitätsgründen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.

Wenn weitere Informationen bekannt sind, berichten wir weiter.