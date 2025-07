Schreckliches Unglück auf Parookaville-Gelände: Mann nach Sturz in Lebensgefahr!

Nur zwei Tage, nachdem auf dem Parookaville-Festival (18. Juli bis 20. Juli) noch Zehntausende ausgelassen gefeiert hatten, ist das Gelände von einem schweren Unglück erschüttert worden.

Am Dienstag (22. Juli) gegen 14.35 Uhr stürzte ein 34-jähriger Arbeiter beim Abbau eines Fahrgeschäfts etwa sechs Meter in die Tiefe.

Parookaville: Mann stürzt sechs Meter in die Tiefe

Nach Angaben der Polizei Kleve erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen. Die Rettungskräfte versorgten ihn noch am Unfallort, bevor ein Rettungshubschrauber ihn in eine Spezialklinik nach Duisburg flog. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist bislang nichts Genaueres bekannt – die Polizei spricht von einem kritischen Zustand.

Die Ursache des Sturzes ist dabei noch unklar. Die Kriminalpolizei hat jedoch noch am Nachmittag die Ermittlungen aufgenommen. Auch das Amt für Arbeitsschutz ist eingeschaltet und prüft den Vorfall im Rahmen der gesetzlichen Unfallverhütung.

Wichtig zu wissen: Zum Zeitpunkt des Unfalls war das Festival bereits beendet. Die letzten Besucherinnen und Besucher hatten das Gelände spätestens am Montag verlassen. Der laufende Abbau ist jedoch eine logistische Mammutaufgabe.

EDM-Festival in Europa: Unfall nach Festival-Ende

Parookaville zählt zu den größten EDM-Festivals Europas und zieht jedes Jahr rund 225.000 Menschen an. Für Aufbau und Rückbau entsteht dabei in wenigen Tagen eine komplette temporäre Festivalstadt – mit Bühnen, Technik, Fahrgeschäften und Infrastruktur. Genau in dieser arbeitsintensiven Phase passierte der tragische Unfall.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.