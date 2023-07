Mülheim: DIESE Beobachtung macht Anwohnerin wütend – „Ich verstehe sowas nicht“

Grünanlagen stehen in der Stadt für Klimafreundlichkeit. Mit Parks will man zum Beispiel aktiv für Klimaschutz und Artenvielfalt sorgen. So auch auch die Stadt Mülheim. Hier laden Grünanlagen in der Sonne zum Krafttanken und Entspannen ein. Oder sie bieten Hundehaltern die optimalen Voraussetzungen für eine Gassi-Runde an der frischen Luft.

Die Naherholungsgebiete sind Orte für alle Menschen und Tiere, die dem stressigen Alltag der Stadt entkommen wollen und einfach mal eine entspannte Zeit im Grünen verbringen wollen. In Mülheim gibt es zum Beispiel die Grünanlage an der Albertstraße. Eine Anwohnerin aus dem Mülheimer Stadtteil Styrum ist hier oft mit dem Hund unterwegs. Diese Woche hat sie allerdings eine unschöne Begegnung gemacht.

Mülheim: Anwohnerin ist empört

Denn als die Mülheimerin Frau K. vergangene Woche ihre Runde mit dem Hund durch die Grünanlage an der Albertstraße in Styrum dreht, fällt ihr sofort auf, dass die Anlage an einer Stelle als Müllentsorgungsstätte missbraucht wurde. Wie auf dem Foto zu sehen ist, befindet sich ein Karton mit verschiedenen, ausrangierten Gegenständen und eine Art Tuch oder Plane auf einer Wiese direkt vor einem Strauch.

Mülheim: Anwohnerin teilt Bild von illegalem Müll in Parkanlage. Foto: PRIVAT

Auf Facebook teilt die Mülheimerin dieses Foto mit den Worten: „Ist es normal, dass man seinen Müll, der von Sperrmüll nicht entsorgt wurde, einfach in die Grünanlage stellt? Ich verstehe sowas nicht“. Die Facebook-User verstehen den Müll in der Grünanalage ebenfalls nicht. Eine Userin schreibt: „Nur Vollidioten machen so etwas“. Ein weiterer User meint: „Ja klar… Die Menschen werden halt immer asozialer. Man muss sich nur angucken, was so alles neben den Altpapiercontainern steht“.

Anwohnerin hat einen Verdacht und nimmt Stadt in die Pflicht

Da Frau K. die Strecke täglich mehrmals mit dem Hund geht, ist sie sich sicher, wer der Verursacher für den Müll ist: „Wer den Karton mit dem Elektroschrott da abgelegt hat, weiß ich ganz genau. Der Karton wurde bei der Sperrmüllabholung von der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) vor dem Haus stehen gelassen“.

Die Mülheimerin weiß aber auch, dass es hier in der Grünanlage an der Albertstraße regelmäßig so vermüllt aussieht und sieht dabei eine Teilschuld bei der Stadt Mülheim: „In dieser Grünanlage sieht es ständig so aus. Es gibt ja auf der ganzen Strecke auch nur zwei Abfalleimer und die sind ständig voll. Es kümmert sich ja auch keiner drum“.

