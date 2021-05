Mülheim: Gastronomie darf wieder öffnen – beliebtes Ausflugslokal ist aber am Wochenende noch dicht

Mülheim. Nach Wochen sinkt die Inzidenz in Mülheim endlich wieder. Das bedeutet für nun mehr Freiheiten - auch für die Gastronomie.

Beliebte Gastronomie in Mülheim öffnet ihre Pforten

Eine der beliebtesten Lokal-Ketten in Mülheim ist Franky's Wasserbahnhof in Mintard und Franky's an der Ruhrpromenade. Seit Monaten ist die Gastronomie an allen Standorten geschlossen. Das soll sich nun dank der niedrigen Inzidenzzahlen wieder ändern. Denn ab dem 15. Mai stehen in Mülheim Corona-Lockerungen auf dem Programm.

In Mülheim gibt es bereits mehrere Franky's Locations. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Team2

Die Inhaber von Franky's schreiben jedoch auf Facebook, dass „eine Öffnung nach so langer Schließung einer guten Vorbereitung bedarf“. Weiter berichten sie, dass sie deswegen noch bis zur nächsten Woche warten möchten, bis es ein offizielles Öffnungskonzept vom Land NRW und der Stadt Mülheim gibt.

Wer sich dieses Wochenende bereits auf ein kaltes Bier und Schnitzel im Franky's Biergarten gefreut hat, muss sich also noch gedulden. Denn öffnen möchten sie erst am kommenden Mittwoch (19. Mai).

---------------------

Fakten über Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt

1808 wurden die Stadtrechte verliehen

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

---------------------

Das musst du bei einem Besuch bei Franky's in Mülheim beachten

Ein Restaurantbesuch ist jedoch nur unter folgenden Bedingungen möglich: Gäste müssen als Einlassberechtigung einen negativen Schnelltest vorweisen. Geimpfte Gäste müssen ihren Impfpass vorzeigen, hier muss die zweite Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegen. Genesene müssen einen Nachweis über einen positiven PCR-Test liefern, der mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate alt ist.

_________________________

_________________________

Zusätzlich gilt das gleiche Hygienekonzept, dass Franky's bereits letztes Jahr erfolgreich durchgesetzt hat. Das bedeutet Abstandsregelungen und eine bestehende Maskenpflicht beim Weg zum Tisch sowie zu den Toiletten. Plätze können dann auf der Internetseite reserviert werden.

Wenn diese Regeln beachtet werden, steht einem Ausflug zu Franky's - wenn das Wetter mitspielt - fast nichts mehr im Wege. (mbe)