Mülheim: Eskalation in Flüchtlingsunterkunft – Mitarbeiter mit Dachlatten verprügelt

Hässliche Szenen am Donnerstagabend (11. April) in der Zentralen Unterkunftseinrichtung (ZUE) an der Parsevalstraße in Mülheim. Gegen 22.45 Uhr schlugen die Mitarbeiter in der Flüchtlingsunterkunft Raadt Alarm, weil mehrere Bewohner auf den Sicherheitsdienst losgegangen sein sollen.

Als die Polizei eintraf, hatten die Mitarbeiter bereits einen Mann (22) im Innenhof der Mülheimer Unterkunft überwältigt. Nach Angaben der Polizei konnte sich der aggressive 22-Jährige auch nicht im Beisein der Beamten beruhigen.

Mülheim: Angriff mit Dachlatten

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sagten aus, dass der 22-Jährige zuvor in Begleitung eines anderen Bewohners und eines Unbekannten in die Unterkunft gekommen sei. Als das Personal die Männer angesprochen habe, soll das Trio äußerst aggressiv reagiert und ohne erkennbaren Grund plötzlich angegriffen haben. Dabei soll der 22-Jährige mit einer Dachlatte auf einen Angestellten eingeprügelt haben!

Mehr aus Mülheim: Neuer Supermarkt eröffnet – es soll der Beginn einer Ära werden

Danach seien die brutalen Männer davongerannt. Der Sicherheitsdienst habe die Verfolgung aufgenommen und den 22-Jährigen stellen können. Die anderen beiden Männer seien hingegen entkommen.

Rucksack mit verdächtigem Inhalt gefunden

Immerhin konnten die Sicherheitsleute einen Rucksack sicherstellen, den die Gruppe bei sich getragen haben soll. Darin fand die Polizei zahlreiche Wertgegenstände. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um Diebesgut handeln könnte.

Mehr Themen:

Die Beamten nahmen den 22-Jährigen mit auf die Wache. Der bereits polizeibekannte junge Mann muss sich nun auf ein Verfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und Diebstahl einstellen.

+++ Beliebte Mülheimer Kette macht kurzzeitig dicht – Kunden schauen in die Röhre +++

Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitten bei dem Angriff in der Mülheimer Flüchtlingsunterkunft leichte Verletzungen.