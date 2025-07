Firmenlauf in Mülheim trotz Extrem-Hitze? So reagiert der Veranstalter

Puh! Was für eine Hitze! Das denken sich dieser Tage wohl die meisten Menschen. Denn eine Hitzewelle rollt beinahe über das ganze Land hinweg. Auch NRW ist ordentlich am Schwitzen. Bei dem Wetter kommen die wenigsten wohl darauf, Sport zu treiben.

Doch genau am heißesten Tag der Woche, also am Mittwoch (2. Juli), findet der 9. Mülheimer Firmenlauf statt. Ist das wirklich eine gute Idee bei der Hitze? Jetzt reagiert der Veranstalter. Spoiler: Der Lauf findet statt – aber es wird auch für genügend Abkühlung gesorgt.

Firmenlauf in Mülheim bei dieser Hitze?

Auf dieses Event haben sich viele Mülheimer schon lange gefreut: den 9. Mülheimer Firmenlauf. Doch welche Auswirkungen hat die extreme Hitze auf die sportliche Veranstaltung? Zuallererst: Nach jetzigem Stand (1. Juli, 10.41 Uhr) findet das Ganze wie geplant statt. Am Mittwoch (2. Juli) gehen somit viele Unternehmen der Stadt mit ihrem Team an den Start des Firmenlaufs. Danach soll es noch eine After-Run-Party geben, bei der gemütlich gefeiert, getrunken und gegessen wird. Klingt erstmal super!

Doch die Hitze könnte dem ein oder anderen Teilnehmer bereits im Vorfeld aufs Gemüt schlagen. Der Veranstalter reagiert und gibt jetzt Hinweise und Tipps auf der Homepage des Firmenlaufs. Hier heißt es: „Für den Veranstaltungstag am Mittwoch sind hohe Temperaturen angekündigt. Bitte stellt Euch auf sommerlich-heiße Bedingungen ein und trefft entsprechende Vorkehrungen: Achtet bereits im Vorfeld auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Wählt luftige Kleidung und schützt Euch mit Sonnencreme. Hört auf Euren Körper – das gesundheitliche Wohl steht an erster Stelle!“

Erfrischungsduschen sorgen für Abkühlung

Außerdem soll es vor Ort verschieden Abkühlmöglichkeiten geben. So gibt es eine zusätzliche Wasserstation am Start und Erfrischungsduschen entlang der Strecke. Damit steht hoffentlich einem perfekten Firmenlauf in Mülheim nichts mehr im Wege!

Die Anmeldung ist aktuell noch möglich. Auch Einzelstarter haben noch die Chance, bei dem sportlichen Event dabei zu sein, selbst wenn sie nicht in Mülheim arbeiten. Alle Einzelheiten gibt es auf der Webseite der Veranstaltung.